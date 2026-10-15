"Мы должны объединяться и работать вместе" - Кочанова о важности ОДКБ

Сегодня нельзя допустить того, чтобы нас кто-то разъединил. Мы, наоборот, должны объединяться и работать вместе. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на встрече с участниками заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств - членов ОДКБ при Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ.

На мероприятии участники обсудили ключевые вопросы укрепления региональной безопасности, совместного противодействия современным вызовам и угрозам, а также дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ - это "мягкая сила", которая помогает решать важные вопросы, отметила Наталья Кочанова на заседании.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерий Гайдукевич отметил, что все принимаемые решения должны не только оставаться в теоретической плоскости, но и находить практическое воплощение. По его словам, именно для этого и предназначена Организация Договора о коллективной безопасности - чтобы решать проблемы мирным путем.

Он подчеркнул, что проходящие в настоящее время учения в первую очередь связаны с миротворческой деятельностью и обеспечением безопасности.

Также на заседании ОДКБ было заявлено, в связи с появлением военных баз, нарастающей численностью армий у наших границ, все нацелено на эскалацию напряженности в обществе и по отношению к нашему государству.