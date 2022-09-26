"Мы готовы к мирному взаимодействию, но унижения не потерпим" - президенты Беларуси и России обсудили международную повестку

Детальный разговор по обширной союзной повестке, продвижение общей экономики и нынешние геополитические реалии.

Сегодня в Сочи состоялись переговоры лидеров Беларуси и России. На встрече главы государств всегда охватывают широкий круг вопросов, так как сотрудничество между Минском и Москвой теснейшее в безопасности, промышленности, науки. Наши, так сказать, "доброжелатели" с санкционной дубинкой предрекали Беларуси с Россией гибель, но страны работают успешно, продвигают экономику.

Это при том, что над самой Европой сгущаются тучи энергетического и продовольственного кризиса.

Время непростое. Но, как метко заметит наш Президент, в такой период сразу видно, кто есть кто! Подробности у Натальи Бреус.

Переговоры президентов Беларуси и России

Сложно представить мировых лидеров, которые бы проводили переговоры чаще, чем Лукашенко и Путин. Еще только осень, а это уже седьмая встреча президентов за год.

Главы государств регулярно "сверяют часы" по ключевым вопросам обширнейшего белорусско-российского сотрудничества. При этом, конечно, всегда обсуждают международную обстановку. Лидеры совсем недавно виделись в Самарканде. Правда, без двустороннего формата злопыхатели успели напридумывать чуть ли не разлад между союзниками - мол, не пересеклись. Оказалось, просто президенты договорились, учитывая объем двусторонних отношений, обстоятельно пообщаться "с глазу на глаз".

Президент: Беларуси с Россией предрекали гибель, но мы работаем успешно, никакого страха нет

"Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я проанализировал все поручения, которые Вы давали правительству, я - в Беларуси. У нас срывов практически нет. Развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменилось резко даже за три последних месяца. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Но жизнь многообразна: мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем нашу экономику", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что особую благодарность надо выразить гражданам, которые в этот период поддерживают свои страны. "Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают. Есть разные люди: и здесь, и там хватает их. Мы их видим. И, слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий (у нас в 2020 году, в России сейчас), который показывает, кто есть кто".

А. Лукашенко на встрече с В. Путиным высказался о мобилизации в России

Живем во времена настоящего геополитического излома. В этот непростой период действительно все поступки как на ладони. Из последнего - частичная мобилизация у соседей. Инсинуаций на эту тему хватает и в России, и у нас.

"У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как Вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали", - отметил Александр Лукашенко. Сейчас, по словам Президента, большинство уехавших белорусов просится назад. "И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было в большевистскую революцию и после нее. Ситуация ведь не та".

Санкционные репрессии Запада не прекращаются. Удавка ограничений должна была ослабить Беларусь и Россию. Но выходит наоборот. Страны с утроенной энергий взялись за дело. Например, усилили совместную работу по импортозамещению. Этим были озадачены правительства. В проработке - более полутора десятков совместных проектов наших производителей.

Программа для производителей импортозамещающей продукции

Встреча президентов в определенном смысле поставит точку в этой теме. Будет определена финансовая схема (именно она сегодня является определенным камнем преткновения). Существуют разные варианты финансовых условий: и по процентной ставке, и по сроку действия этого соглашения. Незыблема сумма, о которой договорились президенты, - полтора миллиарда долларов. 14 проектов, которые акцептованы на уровне наших вице-премьеров, сегодня на столе. Предприятия, не дожидаясь окончательного решения финансового вопроса, готовят соответствующие бизнес-планы для наших банков, которые будут участвовать и контролировать эти проекты. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Свято место пусто не бывает. После показательного и импульсивного ухода некоторых иностранных компаний свободные ниши занимают белорусы. Россияне только за, говорят: "Вы ведь не предадите, да и продукция made in Belarus конкурентоспособная. Мы готовы поставлять недостающие компоненты на конвейеры крупных российских предприятий".

Ну а в целом нацелены укреплять региональные связи, продвигаться по единой промышленной политике, усиливать кооперацию, выходить из зоны комфорта и на новые рынки, вместе работать над тем, чтобы всячески снизить негатив санкций.





"Мы изменились за эти три месяца значительно. Мы увидели, что можем жить и существовать нормально. У нас импортозамещение нормально получается. И на своих самолетах будем летать. И на военных, и на гражданских (на военных мы и так летаем). И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Европа, если она отшумела (я про тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже три раза сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят - не надо", - сказал Александр Лукашенко.

"С уважением к нам относиться", - заметил Владимир Путин.

"А без этого мы с ними вообще разговаривать… Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря о Беларуси. Россия - гигантская страна, какие могут быть унижения? Мы же помним, как там, в Америке, начиная с предыдущего президента, - "мы исключение". Корону на голову надел - "мы миром будем управлять". Это продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас - мы открыты, и вы тоже. Вы тем более. Вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому. Но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. И никто не позволит, ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и Президенту Путину, не следовать этой линии. Вот вся экономика и политика. Мы не единожды уже об этом говорили и будем продолжать говорить, настойчиво продвигать эту политику", - подытожил Лукашенко.

В. Путин: У нас есть конкретные планы по ряду направлений

Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам. Они касаются и ситуации в регионе, не менее важны вопросы экономического характера по ряду направлений, которые мы обговаривали раньше. И работа в рамках строительства Союзного государства, вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений. Владимир Путин, Президент России

Президент России констатировал, что блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. "Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции", - подчеркнул глава государства. "У нас есть конкретные планы по ряду направлений, по ряду крупных проектов. В целом правительство подготовило эти проекты для реализации. Все это и обсудим".

Лукашенко Путину: Наше дело правое

"Продовольствие, удобрения купят. Покупают же сейчас. Сложнее, конечно. Блокируют там. Не нас, а там блокируют людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить. Они их блокируют, а не нас. Но находим же пути и продаем. Цены взвинтили. Не мы их взвинтили, вы правильно говорите. Кому нужно это? Сейчас посмотрел новости утренние - вся Европа бурлит. Богатейшая Германия - все на улице, все протестуют. Но когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный, наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет", - сказал Лукашенко.

В Германии требуют смены энергетической политики страны

Двуличие западных политиков уже никого не удивляет. Но ведь за провалы властей вынуждены расплачиваться простые люди по ту сторону границы.

В Европе не прекращаются тысячные протесты против энергетической стратегии Берлина.

Свои счета за электроэнергию демонстративно уничтожают итальянские предприниматели.

Немедленно отказаться от курса на экономическую катастрофу требовали от своего правительства жители Чехии. Рост цен на электричество обещает холод и нищету миллионам граждан. Чехи требуют от правительства думать о людях, а не о разработке все новых самоубийственных санкций.

Эксперты о двойных стандартах Запада

Завтра не закончатся эти протесты, а только усилятся. Наступает зима, холодное время года. Надо чем-то греть дома. Европа хочет избавиться от энергозависимости от России. Получится? Вряд ли. У Президента Беларуси Лукашенко звучат идеи, что будем и автомобили свои, и самолеты производить. А почему нет? Просто эти отношения должны строиться на уважении. Дмитрий Ежов, политолог, доцент финансового университета при правительстве России

Само решение санкционной политики вызывает много вопросов. В Штатах есть понятие "критический товар". Калийные удобрения (и это утверждено конгрессом) к этому перечню относится. Они говорят да, поставляйте в Штаты, в другие страны - нет. Какие это стандарты? Возьмем Евросоюз. Они подключились к санкционной политике: к нам можно, в третьи страны - нет. Блокируем логистику, платежи. Литва ведет себя соответственно их видению. В Европу можно, Литва - член Евросоюза, они запрещают логистику через одну из европейских стран, т.е. себя. Георгий Гриц, кандидат экономических наук