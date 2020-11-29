Мы не играем по чужим правилам. Беларусь понизила свой статус в инициативе "Восточного партнерства" до экспертного уровня

И снова на слуху на этой неделе проект, точнее, инструмент воздействия Запада на постсоветские страны. Взаимовыгодный и созданный для сотрудничества - так изначально позиционировалось "Восточное партнерство". По декларируемым официальным целям, механизму выполнения программы все вроде бы "чинно и благородно". Обывателям казалось, интерес один - это развитие интеграционных связей. На деле вышло - прекрасная возможность манипулировать и при удобной возможности политизировать ряд инфраструктурных и межрегиональных проектов, когда этого хочет Запад.



Адекватный ответ Беларуси на риторику европейских политиков откроет глаза тем, кто еще не до конца понял, что наша страна - не арена для политической вакханалии, жонглировать ее интересами непозволительно. Беларусь понизила свой статус в инициативе "Восточного партнерства" до экспертного уровня. Это позволит сохранить международные связи, открытость к новым конструктивным диалогам с европейскими соседями, но вместе с тем дать четкое понимание - мы не играем в игры цивилизаторов, тем более по чужим правилам.



Что же на самом деле стоит за проектом Евросоюза? И удалось ли добиться каких-то результатов странам-участницам, интегрированным в восточноевропейское пространство? И почему решение Беларуси понизить свой статус привело к выделению новых средств для ручной оппозиции? Разбиралась Екатерина Тихомирова.

"Восточное партнерство" объединяет шесть стран-участниц постсоветского пространства. Сама инициатива родилась в начале нулевых. Главным лоббистом создания "Восточного партнерства" была Польша (аккурат перед вхождением страны в ЕС). Сегодня уже экс-премьер-министр Польши Радослав Сикорский продвигал давнюю империалистическую концепцию Междуморья - федерации, в составе которой Украина, Молдова, Беларусь и страны Балтики. Идея, кстати, берет свое начало еще в прошлом веке, сегодня ее взяли на вооружение. Уже тогда многие мечтали (цитата) о польском Львове и Вильнюсе и не стеснялись говорить о польских Минске и Киеве. Примечательно, на первых парах панове пригласили в проект и российский оторванный границами анклав - Калининград. Москва предсказуемо - отказалась.









Положение стран-участниц "Восточного партнерства", правда, отличалось друг от друга. Местные элиты Украины, Молдовы, Грузии увидели евроинтеграцию своей страны как путь для развития политических и экономических связей с Евросоюзом, что впоследствии должно, по их мнению, привести к перспективе членства. Евросоюз расширяться был не намерен, однако стремящиеся элиты первой тройки отличниц решили не расстраивать, придержать на пороге европейского дома в надежде, что этот порог они когда-нибудь переступят.

Петр Петровский, политолог (Минск):

"Беларусь всегда говорила, что это для нее прагматическое решение - участие в "Восточном партнерстве", она ожидает повышения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного. Однако наши партнеры из Евросоюза видели программу, как инструмент продвижения своих ценностей, а не как равноправное сотрудничество".

Николай Азаров, Премьер-министр Украины (2010-2014 гг):

"Украина будет исключена из режима свободной торговли, который сейчас действует между нашими странами. Что это означает? Это означает, что на наши товары, которые будут идти на этот рынок, будут добавляться высокие таможенные пошлины. Наши товары станут неконкурентными. Это означает, по нашим подсчетам, потерю в годовом исчислении до 400 тысяч рабочих мест".

Алексей Ильяшевич, политический обозреватель (Донецк):

"Надо понимать, что соглашение об ассоциации - часть этой программы… Янукович подписывать отказался, в итоге Майдан… В итоге вместо того чтобы выделять средства на модернизацию украинской экономики, оказалось проще поставить во главе правительства Яценюка, который, не читая документ, его подпишет и будет выполнять все то, что ему говорят. Это был путь Украины…".

Результат - экономическая катастрофа, потеря населения, рост безработицы и тарифов, закрытие школ. После поворота на Запад она стала сырьевым придатком Европы. Успела утратить компетенцию в ряде производств и даже отраслей, потеряла миллионы рабочих рук. А по прогнозам украинского министра развития экономики Тимофея Милованова, Украине, чтобы догнать Беларусь, нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов.

Сергей Манастырлы, политолог (Кишинев):

"Долгое время Республика Молдова, которая вступила в эту программу, считалась историей успеха. До 2014 года, когда оказалось, что так называемая проевропейская власть успешно украла у граждан около миллиарда долларов, это около трети ВВП. Параллельно более 25 миллиардов было отмыто в так называемом ландромате - это схема, которая работала в Республике Молдова по отмыванию выведенных из России денег криминального происхождения, украденных из российского бюджета посредством различных схем и откатов… Так случилось, что деньги ушли, а социальных изменений не случилось, а деньги уже кем-то освоены и даже выведены".

Еще 24 миллиона долларов пройдут по программе "EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси". Это помощь телеграм-блогерам, СМИ, гражданским активистам. В ЕК, кстати, поддержку открыто называют вмешательством, которое будет эффективным при непосредственной поддержке местных демократических инициатив. А задача прикормленных борцов за демократию - привлечь к процессу новичков из белорусского народа. В перспективе даже пообещали - заграница поможет больше.

Петр Петровский, политолог (Минск):

"Любое финансирование извне так называемого гражданского общества - это вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, которое противоречит законодательству нашей страны. Любое такое финансирование должно пресекаться органами государственной власти. Те силы, которые будут финансироваться извне, их деятельность должна быть запрещена. Потому как их деятельность несет угрозу суверенитету и независимости нашей страны".

Возможные сценарии евроинтеграции стран "Восточного партнерства" представили в Варшаве западные докладчики: Йорг фор Бриг и Войцех Пшибыльски. Всего 4 пути. И вот как раз четвертый сценарий - подозрительно напоминающий происходящее в Минске - и наиболее соответствует интересам ЕС. Он предусматривает до 2030 года глобальную волну протестов во всех странах "Восточного партнерства" для более плотного вхождения в Евросоюз. В Беларуси "новые лидеры" появляются якобы спонтанно, постепенно демонизируя действующую власть, чтобы потом полностью ее заменить.

Александр Носович, политолог (Калининград):

"Устроить в Минске цветную революцию агенты западного влияния пытались, по моим прикидкам, раз 6-7… и, к сожалению, это будет продолжаться, если не произойдет зачистка западных сфер влияния… Цели две: свержение Лукашенко и разрыв отношений с Россией. Эти две цели следуют друг за другом… Разрыв союза с Россией будет означать открытие коридора возможностей по применению силовых методов на Беларусь".