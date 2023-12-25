Мясникович: По соглашению о свободной торговле ЕАЭС с Ираном можно начинать практическую работу

По подписанному в Санкт-Петербурге соглашению о свободной торговле ЕАЭС с Ираном уже сегодня можно начинать практическую работу, формируя механизм реализации отдельных положений. Об этом после церемонии подписания соглашения заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что подписание данного соглашения имеет большое значение. "Это действительно знаковое мероприятие по своему содержанию и открывает очень большие возможности для дальнейшей работы - не только в рамках взаимной торговли, но и целое новое направление сотрудничества. Мы полагаем, что те преференции, которые получат в результате работы этого соглашения наши компании, позволят как минимум в ближайшие годы удвоить объемы взаимного товарооборота. И это радует", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.

Он добавил, что у партнеров есть большие потенциальные возможности как для торговли, так и экономического сотрудничества. Михаил Мясникович поблагодарил правительства Ирана, стран ЕАЭС, принимавших участие в работе над этим всеобъемлющим документом.

Также сегодня участники мероприятия обсудили несколько вопросов о практической реализации документа. Председатель Коллегии ЕЭК обратил внимание, что можно начинать работать над соответствующими дорожными картами, создавать рабочие группы, чтобы работа шла максимально быстро.

Михаил Мясникович сообщил, что соглашение официально вступает в силу с момента его ратификации государствами - членами ЕАЭС. "Я думаю, что правительства государств-членов не будут затягивать этот процесс и проведут его достаточно быстро. Но я бы хотел подчеркнуть, что уже сегодня можно начинать практическую работу, формируя соответствующий механизм реализации отдельных положений - как торговых, так и инвестиционных, и то, что связано с транзитом, и то, что связано с транспортными коридорами, техническим регулированием. То есть это очень большая работа, которую надо делать буквально уже сегодня. И мы, кстати, к ней уже приступили в комиссии, не ожидая, когда будет последняя дата ратификации", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.