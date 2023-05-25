Мясникович раскрыл инсайд переговоров на саммите ЕАЭС в узком составе

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поделился с журналистами некоторыми подробностями переговоров глав государств в узком составе на саммите ЕАЭС в Москве, пишет БЕЛТА.

"Сегодня было яркое и содержательное выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко, которого поддержал Владимир Путин, и, в принципе, согласились все другие коллеги - главы государств на предмет того, что надо все-таки максимально обеспечивать технологический суверенитет", - сказал Михаил Мясникович.