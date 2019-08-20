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Н. Эйсмонт пояснила ключевые моменты совещания по работе правоохранительных органов
Абсолютная открытость обсуждения изъянов и обилие критических стрел в адрес правоохранительных органов вызвали не только ажиотаж в СМИ, но и нездоровые, а порой откровенно конспирологические кривотолки. Например, нашлись те, кто связал откровенность с выборами или грядущими громкими отставками силовиков. Были и те, кто заявил о полном сносе системы, то есть, по-революционному до основания разрушить, а потом... Чтобы снять все домыслы, журналисты уточнили мотивы и позицию Президента у пресс-секретаря Натальи Эйсмонт. Она присутствовала на закрытой для прессы части совещания и рассказала о ключевых итогах принципиального разговора (видео).
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