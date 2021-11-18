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Н. Эйсмонт - МИДу Эстонии: о процессе по решению проблемы беженцев в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат
Разговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель не дают покоя некоторым западным политикам. Их риторика еще раз подтверждает: на беженцев им попросту плевать. Куда важнее их политические интересы и личные амбиции. Как раз такой пример продемонстрировала Эстония.
Хайпануть на людском горе решила министр иностранных дел этой страны. Эва-Мария Лийметс заявила, что якобы Александр Лукашенко во время телефонного разговора в понедельник с и. о. канцлера Германии выдвинул условие. Мол, прекращение миграционного кризиса на границах ЕС возможно лишь через признание его президентом и отмену санкций. Это ФЕЙК!
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт ответила МИДу Эстонии. Приводим ее цитату целиком.
"Это заявление означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат. Было бы ниже достоинства Президента поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о неком "признании" в ходе разговоров сказано НЕ было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Александра Лукашенко Президентом страны, такого вопроса не существует. Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу - там им, возможно, предоставят достоверную информацию", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.
Действительно, главе МИД Эстонии следовало лучше учить дипломатическую матчасть или отправиться на курсы повышения квалификации. Хотя зачем просить стенограмму - она ведь подтвердит такую неудобную для Таллина правду. Громкие фейки - ни что иное, как очередной повод обратить на себя внимание. Типичное поведение Запада. Но тут, как говорится, "факты на стол!".
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