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Н. Кочанова: Украинский народ всегда был и остается родным для нас
Оценить реальное положение дел в нашей стране и составить свой объективный взгляд на ситуацию в эти дни есть возможность у политиков-соседей. С визитом в Беларуси находится делегация из Украины. Как отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, Украина всегда была и остается для Беларуси близкой соседкой, с которой нас объединяют долгие годы дружественных и родственных связей.
К сожалению, отношения между странами поставлены на паузу, и это инициатива украинской стороны. Тем не менее остались торгово-экономическое сотрудничество, культурные связи, а самое главное - народная дипломатия.
Беларусь: мир, стабильность, возможности
Ранее украинские политики ознакомились с Минском и областью, посетили также Витебский регион, где делегация пообщалась с земляками-переселенцами с востока Украины. Еще одной точкой маршрута стала деревня будущего - агрогородок Мазолово. Оценили украинские гости и высокий уровень развития агропромышленного комплекса, отметив, что "увиденное - повод для гордости за Беларусь".
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