Н. Кочанова: Украинский народ всегда был и остается родным для нас

Оценить реальное положение дел в нашей стране и составить свой объективный взгляд на ситуацию в эти дни есть возможность у политиков-соседей. С визитом в Беларуси находится делегация из Украины. Как отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, Украина всегда была и остается для Беларуси близкой соседкой, с которой нас объединяют долгие годы дружественных и родственных связей.

К сожалению, отношения между странами поставлены на паузу, и это инициатива украинской стороны. Тем не менее остались торгово-экономическое сотрудничество, культурные связи, а самое главное - народная дипломатия.

Беларусь: мир, стабильность, возможности