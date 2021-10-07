Н. Кочанова: Венесуэла для нас близкая по духу страна

Венесуэла для нас была и остается близкой по духу страной, отметила Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты парламентаподчеркнула, что залогом тому служат те добрые отношения, которые были заложены президентами Александром Лукашенко и Уго Чавесом. Беларусь и Венесуэла не приемлют вмешательства во внутренние дела государств, введение санкций и попытки дестабилизировать обстановку в наших странах.