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Н. Кочанова встретилась с послом Китайской Народной Республики
Отношения Беларуси и Китая выстраиваются на уровне высокого доверия и уважения интересов друг друга, подчеркнула председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась сегодня с послом Китайской Народной Республики. Обсудили развитие и укрепление регионального сотрудничества, взаимопомощь в непростой период пандемии, а также совместные проекты и экономический эффект от их реализации.
Для нас очень важно торгово-экономическое партнерство в сфере экономики и в условиях санкционных со стороны Запада по отношению к нашим странам, нашей стране. Мы понимаем, что нам надо сейчас как никогда усилить наше торгово-экономическое сотрудничество. Мы рады тому, что в этом году товарооборот вырос на 28 % и составил почти 1 миллиард 600 миллионов долларов. Это очень важно для наших стран.
Доверительное стратегическое партнерство Беларуси и Китая
Посол Китая Се Сяоюн в свою очередь обратил внимание на улучшение политической, социальной и экономической обстановки в Беларуси. Отметил дипломат и значимость процесса совершенствования Конституции для дальнейшего и устойчивого развития нашей страны. Отметил рост всестороннего доверительного стратегического партнерства и сотрудничества Беларуси и Китая.
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