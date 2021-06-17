Н. Кочанова встретилась с послом Китайской Народной Республики

Для нас очень важно торгово-экономическое партнерство в сфере экономики и в условиях санкционных со стороны Запада по отношению к нашим странам, нашей стране. Мы понимаем, что нам надо сейчас как никогда усилить наше торгово-экономическое сотрудничество. Мы рады тому, что в этом году товарооборот вырос на 28 % и составил почти 1 миллиард 600 миллионов долларов. Это очень важно для наших стран.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси