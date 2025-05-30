На очередном ВНС рассмотрят программу развития Беларуси на 2026-2030 годы

Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку будут рассматривать на Всебелорусском народном собрании, заявил журналистам председатель Верховного Суда Валентин Сукало.

30 мая в Верховном Суде проходит встреча с первым вице-премьером Беларуси Николаем Снопковым, на которой будут определены задачи, стоящие перед судебной системой.

По словам председателя Верховного Суда, не только экономическое правосудие, но и вся система в целом может иметь серьезное значение для реализации программы социально-экономического развития страны. Валентин Сукало также отметил, что встречу в Верховном Суде, на которой присутствуют делегаты ВНС, можно рассматривать как подготовку к очередному собранию.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

"Мы обсудим не только итоги программы социально-экономического развития страны на 2020-2025 год, но и рассмотрим проект концепции на 2026-2030 год. Такой проект уже имеется. И сформулируем, что может сделать судебная система для успешной реализации этих задач".