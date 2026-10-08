На полигоне "Воловщина" подразделения антитеррора отработали освобождение захваченного пункта

На полигоне есть, где развернуться. Здесь подразделения антитеррора отрабатывают более масштабные вводные. Уничтожение крупных вооруженных групп, освобождение захваченного района, слаживание родов войск.



Незаконные вооруженные формирования захватили приграничный населенный пункт, удерживают мирных жителей в заложниках. Сценарий подобных замыслов неоднократно реализовывался в различных регионах мира. Практическая часть Контртеррористического форума учит противостоять сообща. Всего в совместных маневрах задействованы компетентные органы 10 государств, спецподразделения из 6 стран.

Сергей Теребов, первый зампредседателя КГБ Беларуси:

"Мы не пытаемся кого-то атаковать. Мы пытаемся выстроить контрбезопасность, основанную на доверии, в первую очередь, и совместном взаимодействии и едином понимании тех задач, которые мы решаем. То, что вы сегодня увидели, - шесть стран, это не попытка сформировать какой-то новый военный блок. Это попытка усилить то, что уже есть, на практике. Уникальность этого мероприятия: мы попытались совместить разные стили решения контртеррористических задач".

Теракты не начинаются в одном месте

Практика показывает, что теракты не начинаются в одном месте. Как правило, умысел зарождается в одной стране, исполнители в другой, чтобы запутать следы. Поэтому современные задачи антитеррора решаются только сообща.

Уларбек Шаршеев, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС: "Современный терроризм носит транснациональный характер, объединяет деструктивные элементы, которые не хотят мирного существования. Противостоять им мы можем только вместе, в тесном взаимодействии. Несмотря на языковой барьер, мы должны знать друг друга, научиться вместе работать. Сегодняшние слаженные действия спецподразделений являются доказательством того, что мы можем работать вместе. Нам не стоит останавливаться, необходимо дальше совершенствовать наше взаимодействие".

В совместных маневрах задействованы компетентные органы 10 государств

Антитеррористические учения являются важным элементом взаимодействия многих спецслужб. И страны - участницы СНГ и ШОС не исключение. В ходе учений приобретается опыт планирования, подготовки и проведения совместных мероприятий, совершенствуются формы и методы согласованных действий по выявлению и пресечению терактов с учетом изменений оперативной обстановки, актуальных вызовов и угроз.

Евгений Сысоев, руководитель антитеррористического центра СНГ: "Почему мы объединяемся? Объединяемся, потому что терроризм носит международный характер. Координационные органы в рамках противодействия терроризму. И эти органы делают все от нас зависящее, возможное для того, чтобы мы международному терроризму противостояли единым фронтом".

Безопасность начинается с каждого из нас, но гарантируется лишь профессионалами, готовыми к любым вызовам и угрозам.