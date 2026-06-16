На заседании экспертного совета в Совете Республики рассмотрели 3 законопроекта

В Совете Республики прошло заседание экспертного совета. На нем парламентарии, представители заинтересованных ведомств и экспертного сообщества рассмотрели 3 законопроекта. В их числе проект об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета госконтроля.

Обсудили и новшества, которые касаются проекта об изменении законов по вопросам деятельности Совета Министров, а также проект об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений. Хотят скорректировать систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также новшества коснутся документа об ответственном обращении с животными.