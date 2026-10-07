На заседании Совета Республики обсудили образование, мелиорацию и прослеживаемость животных

Актуализация законодательства в сфере сельского хозяйства и лицензирования образовательной деятельности - сегодня в центре внимания Совета Республики. В качестве докладчиков - министр сельского хозяйства и продовольствия и министр образования.

Сегодняшняя государственная повестка насыщена новостями в сфере законодательства. Прошло совместное заседание двух палат белорусского парламента, а в эти минуты проходит отдельное заседание Совета Республики Национального собрания. На повестке дня сразу три законопроекта и один доклад министра образования Беларуси.

Законопроекты, которые вынесены сегодня на обсуждение сенаторов, затрагивают в первую очередь экономические интересы государства.

Проект закона об аквакультуре разработан для установления правовых и организационных основ осуществления рыбоводства, защиты прав и интересов юридических и физических лиц. В частности, это касается создания благоприятных условий для развития сферы индустриального рыбоводства во исполнение поручения Президента Беларуси по строительству восьми современных комплексов по выращиванию редких видов рыб до 2035 года.

Также затронуты вопросы внесения изменений в законодательство о мелиорации земель и в закон об идентификации и прослеживаемости животных и продуктов животного происхождения. Последний законопроект является актуальным и в контексте евразийской повестки. Появится сразу три новых статьи, расширится понятийный аппарат, а также будут проводиться дистанционные камеральные проверки продукции животного происхождения.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, отметил, что сегодня ответственность за вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот, в том числе земель миллиардной стоимости, несет их хозяин.

"То есть в месячный срок он должен ввести эту землю в оборот. Если же это поздний осенний период и невозможно сеять культуры, то это переносится на будущий год. И до конца мая он должен все-таки это выполнить".

Он также сообщил, что сельхозпредприятиям дано право засевать торфяно-болотные почвы мощностью более полуметра пропашными культурами, соблюдая агротехнические нормы, которые разработаны Министерством сельского хозяйства и Национальной академией наук Беларуси.

Защитить детей от всякого рода проходимцев призваны изменения в закон о лицензировании. Лицензируется пять из шести уровней образования. Нелицензируемой остается сфера дополнительного образования. И именно в этой сфере все чаще субъекты хозяйствования подменяют понятия и реализуют другие виды образования. Полномочия по приостановлению деятельности таких субъектов отсутствуют. Поэтому были предложены изменения в законодательство.