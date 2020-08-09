По информации на 16:00,явка по стране составила более 73 %. Гомельский и Могилевский регионы - лидеры этой электоральной гонки: свыше 80 % проголосовавших. В Брестской, Витебской и Гродненской областях свой голос отдали 3/4 граждан. В Минской явка превысила 72 %. В столице составила почти 60.