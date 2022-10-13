На что обратил внимание Макей во время заседания Совета министров иностранных дел государств - участников СНГ?

Особое внимание коллег Владимир Макей обратил на важность сплочения и принятия совместных усилий на внешнеполитическом треке для противостояния попыткам санкционного и иного внешнего давления на государства Содружества. Глава МИД Беларуси подчеркнул, что ситуация, когда Запад присваивает себе право решать за все мировое сообщество, при этом ставя знак равенства между своими интересами и остальной частью планеты, не имеет перспективы. Усиливается необходимость укрепления единства и сплоченности стран СНГ в международных организациях - в первую очередь, в ООН.