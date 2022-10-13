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На что обратил внимание Макей во время заседания Совета министров иностранных дел государств - участников СНГ?
В Астане состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств - участников СНГ. Участие в мероприятии принял и глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Особое внимание коллег Владимир Макей обратил на важность сплочения и принятия совместных усилий на внешнеполитическом треке для противостояния попыткам санкционного и иного внешнего давления на государства Содружества. Глава МИД Беларуси подчеркнул, что ситуация, когда Запад присваивает себе право решать за все мировое сообщество, при этом ставя знак равенства между своими интересами и остальной частью планеты, не имеет перспективы. Усиливается необходимость укрепления единства и сплоченности стран СНГ в международных организациях - в первую очередь, в ООН.
Владимир Макей выразил надежду на поддержку Содружеством инициативы Беларуси о проведении масштабного международного диалога по вопросам безопасности.
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