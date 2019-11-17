На избирательных участках начинается подсчет голосов

Итак, 17-е ноября 2019 года, начало 9-го вечера. Несколько минут назад в стране закрылись избирательные участки, но только для голосования,на самом деле, работа там кипит -идет подсчет голосов.По традиции мы показываем в прямом эфире как это происходит и сегодняшний день не исключение.



Итак, выбор сделан. На одном из участков задержалась наш корреспондент Вероника Бута(прямое включение).



Настал тот самый час Х. Последние бюллетени опущены, двери участков закрыты, пришло время начать, пожалуй, самый ответственный этап политической гонки - в присутствии наблюдателей и нашей камеры сейчас члены избирательных комиссий распечатают урны и начнут подсчет голосов.







311-й участок (это Есенинский избирательный округ в г. Минске), где мы находимся, приступил к подсчету голосов. Практически синхронно сейчас таким же образом работают участки по всей стране. Внимательно следят за процессом наблюдатели.О том, какие нарушения зафиксированы, и в целом о ходе избирательной кампании на 311-м участке спросим у председателя комиссии Ирины Левковец (видео).



