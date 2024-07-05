На каких условиях Украина будет вынуждена пойти на переговоры? Подробнее в "Клубе редакторов"

Чем больше их санкций, чем больше их неуважения, чем больше их менторского на нас взгляда, тем больше мы будем объединяться в такие объединения, как ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ. Будем интегрироваться, потому что у нас есть все, чтобы самостоятельно дружить, торговать, существовать, взаимодополнять друг друга в экономике и не считать друг друга каким-то недонаселением, которое нужно поработить ради блага своих этих сынков, внучков и правнучков.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

