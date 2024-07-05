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На каких условиях Украина будет вынуждена пойти на переговоры? Подробнее в "Клубе редакторов"
Украина будет вынуждена пойти на переговоры. Но на каких условиях? Обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".
У западных спонсоров войны все больше своих собственных проблем, и им все больше не до Киева. Правящие элиты Европы с треском проигрывают выборы, экономические активы перетекают за океан, в США. С другой стороны растет новая сильная опора многополярного мира, и Беларусь теперь ее полноправный участник.
Чем больше их санкций, чем больше их неуважения, чем больше их менторского на нас взгляда, тем больше мы будем объединяться в такие объединения, как ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ. Будем интегрироваться, потому что у нас есть все, чтобы самостоятельно дружить, торговать, существовать, взаимодополнять друг друга в экономике и не считать друг друга каким-то недонаселением, которое нужно поработить ради блага своих этих сынков, внучков и правнучков.
А также удивительные факты в новых учебниках по истории Украины. Что пишут в разделе о Гитлере? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".
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