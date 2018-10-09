Минск принимает антитеррористическую конференцию ОБСЕ

Ключевая особенность проходящей в Минске конференции - она содержательно находится на стыке двух современных вызовов: это борьба с терроризмом и кибербезопасность. Такая специфика предполагает широкий круг участников и широкий круг обсуждаемых ими вопросов. И главный - как воспользоваться возможностями цифровой эпохи и избежать ее опасностей.

Безусловно, цифровая эра открывает миру гигантский потенциал без исключения во всех сферах: от электронной коммерции до логистики, от проектирования сложных систем до развития экосистем в медиакоммуникации. И в условиях новой цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Оценки ООН неутешительные, ежегодный ущерб от киберпреступности составляет полтора триллиона долларов. Поэтому борьба с компьютерными злоумышленниками - вопрос международного масштаба

"Глобализация дошла до того, что ни одна страна, даже большая - крупный геополитический игрок - не может оставаться в стороне от каких-либо атак, угроз в сфере киберпространства. Эта конференция важна потому, что здесь будут обсуждать эти вещи специалисты, эксперты. Уже есть ряд интересных идей. Создание, допустим, так называемой горячей линии между государствами, закрытых горячих линий для того, чтобы меняться информацией о потенциальных террористах, о потенциальных готовящихся терактах и т. д."

Что касается войны с терроризмом, сегодня фронт все больше смещается в киберсферу. Интернет и социальные платформы открывают новые неограниченные возможности для преступной деятельности. Так, по данным Национального антитеррористического комитета России, в настоящее время в мире действует около 5 тысяч интернет-сайтов, активно используемых экстремистами. И число порталов, обслуживающих террористов и их сторонников, постоянно растет.

Эксперты сходятся во мнении, пришло время создать стратегическую коалицию с участием правительств, гражданского общества, частного сектора и многосторонних организаций для адекватного ответа терроризму. Об этом сегодня с трибуны форума заявил заместитель генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. С ним согласны и в Евросоюзе. В Брюсселе не раз звучало, что мировая безопасность еще ни разу не переживала столь серьезного системного кризиса, как сейчас.

"Самое главное - это работать вместе. Самое главное здесь - это мультилатерализм. Поверьте, ни одна страна не сможет в одиночку противостоять подобным угрозам. Необходимо сотрудничать и глобально, и регионально, и на национальном уровне. Я приветствую инициативу Беларуси, а именно МИДа вашей страны - провести подобную конференцию в Минске, пригласить все заинтересованные стороны, поделиться своими лучшими наработками, чтобы всем вместе бороться с главной угрозой современности - терроризмом".

Беларусь в силу транзитного географического положения сталкивается со всем спектром угроз, характерным для европейских государств. Как заявил на форуме глава МИД Беларуси Владимир Макей, за несколько лет в пассажирских и миграционных потоках выявили почти 70 боевиков и пособников террористических организаций. В контексте угрозы из-за участия белорусов в боевых действиях за рубежом он отметил, что только в прошлом году за участие в них было возбуждено пять уголовных дел.