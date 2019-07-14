На неделе Минск стал центром обсуждения союзных вопросов

На этой неделе минская площадка то и дело мелькала в новостной повестке. Снова и снова (уже за пределами Беларуси) с разных сторон говорили о том, что ситуацию в Украине можно и нужно обсуждать, продолжая и даже расширяя минский формат.



И в этой связи особенно важно, что на одну - уже витебскую - сцену в эти дни выходят артисты из Беларуси, России и Украины. Чтобы сближать людей, среди которых нет чужих - ведь в нашем славянском мире мы просто обязаны говорить и договариваться. Еще звучат отголоски II Европейских игр - действительно, эта имиджевая инвестиция будет играть еще долго на нас и на наших гостей, которые здесь, у нас дома, боролись за медали, кричали от эмоций, болели за своих. Но еще и комфортно передвигались, отдыхали, вкусно ели и так или иначе налаживали отношения. Неформально. А это самое важное для людей.



На неделе же Минск стал центром обсуждения союзных вопросов. С этой глобальной темы и начнем программу. Союзное сотрудничество Беларуси и России - это десятки миллиардов долларов товарооборота, проекты в социальной сфере, экономике и политике.







Вот как раз один из таких амбициозных проектов - Союзное государство. В этом году ему уже двадцать лет - целое поколение выросло, а договор взял и забуксовал (особенно по отдельным пунктам). Расставить акценты и наметить план действий - за этим Александр Лукашенко и госсекретарь Григорий Рапота встретились в начале недели.



Лейтмотив от Президента: работа над масштабными вопросами интеграции не должна отодвигать на второй план решение текущих проблем в отношениях Минска и Москвы.



Межправительственная группа по интеграции вот уже полгода ведет активную работу. Конечно, возникает много вопросов: а что такое эта самая интеграция? Никаких единых валют и единого флага она не предполагает. В первую очередь - это целое подводное течение юридических камней и неточностей. Больше всего именно над этим и работают специалисты.



Унификация законодательства – так принято говорить сегодня. И вот один из успешных примеров. Чтобы заводы могли участвовать на равных в тендерах, отменили роуминг, словом, в первую очередь прорабатываются именно повседневные экономические и социальные вопросы. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал и Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.



Так или иначе, но многие переговорные акценты смещаются за пределы рабочей группы на уровень президентов.Об этом тоже говорил Григорий Рапота. Явление, прямо скажем, несколько алогичное. Почему президенты должны решать вопросы, проработка которых - прямая обязанность профильных структур. Но, как говорится, что имеем.







Следующего диалога ждать не придется долго. Уже на следующей неделе - Форум регионов Беларуси и России.Если говорить о цифрах, Союзное государство - это 17 миллионов квадратных километров и более 156 миллионов потребителей. Совокупный ВВП - около 2 триллионов долларов. Две столицы - Москва и Минск. Главный орган - Высший госсовет. В его составе главы государств, правительств, руководители палат парламентов. Там утверждается общий бюджет, кадровые перестановки, координируется внутренняя и внешняя политика интеграционного объединения.



