На переговорах с Путиным принято решение по вопросам поставок в Беларусь нефти и газа - Лукашенко

Необходимо окончательно согласовать с Россией условия поставок нефти и газа в Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.



Глава государства отметил, что от энергетической сферы зависят ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. "Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы", - заметил Президент.

