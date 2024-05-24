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На переговорах с Путиным принято решение по вопросам поставок в Беларусь нефти и газа - Лукашенко
Необходимо окончательно согласовать с Россией условия поставок нефти и газа в Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Президентом России Владимиром Путиным, сообщаетБЕЛТА.
Глава государства отметил, что от энергетической сферы зависят ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. "Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы", - заметил Президент.
Также Беларусь готова продолжать работу с российскими компаниями в сфере атомной энергетики. Опыт возведения Белорусской АЭС открыл новые возможности для дальнейшего освоения этих технологий, подготовки квалифицированных кадров и даже совместного строительства таких объектов в третьих странах.
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