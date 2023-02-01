На первых страницах местных СМИ: как прошел заключительный день визита Александра Лукашенко в Зимбабве

Регион, без которого невозможно представить дальнейшее мировое развитие. Африка усиливает свой голос на планете. И Беларусь в числе ее надежных партнеров.

Сегодня состоялся заключительный день государственного визита белорусского Президента в Зимбабве.

Лидеры встретились вновь - вместе посетили легендарный водопад "Виктория". Это одна из главных достопримечательностей Южной Африки, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А после продолжили переговоры один на один. По их завершении Эммерсон Мнангагва лично проводил своего белорусского коллегу в аэропорт.

Прием белорусской делегации все эти дни отличался особой теплотой и колоритом во всех смыслах - все было на высшем уровне. Это и про результаты визита в экономическом плане. Зимбабве нужна не только политическая, но и практическая поддержка. В этом смысле наш Президент заверил, что Беларусь готова подставить плечо в любой момент и по абсолютно всем направлениям, где у коллег есть интерес.

Также Александр Лукашенко сделал адресный месседж тем, кто в том числе преднамеренно недооценивает перспективы Африканского континента. Однозначно за Африкой будущее. А за всеми этими санкциями скрываются вполне очевидные аппетиты на недра Зимбабве, богатые полезными ископаемыми.



Беларусь пришла туда с искренними намерениями дружить и работать серьезно. В Зимбабве это чувствуют. На переговорах лидер этой страны подчеркнул, что верит в практические результаты сотрудничества и благодарен белорусскому лидеру за поддержку. Итоги визита у Илоны Красутской.

Государственный визит Президента Беларуси в Зимбабве

Три насыщенных переговорных дня и в формате один на один, и в расширенном составе с участием делегаций. Бизнес-форум. Новые соглашения и контракты. Солидный пакет подписан и в присутствии лидеров. Теперь у нас есть совместная постоянная комиссия по сотрудничеству, значит, продвигать взаимные интересы будет легче. Беларусь предлагает и товары, и промышленную кооперацию. А главное - диалог на равных. В эпоху санкций это бесценно.

А. Лукашенко: Африка давно проснулась, без нее мир развиваться не может

"Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди с каждым годом становятся все образованнее, сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может", - уверен Президент.

Все эти дни некоторым не давал покоя визит нашего Президента в Зимбабве. Уж так впечатлил прием. Ну, хорошо, считай, просветили, как встречают в Африке. А так это, если критиковать любое государство за хлеб-соль или за красные дорожки. Хотя и этот момент учли.

В Зимбабве встречали хлебосольно и даже местных красавиц в белорусские вышиванки нарядили. Так что вся эта мишура в виде разговоров о якобы причудливой встрече, чтобы отвлечь от главного - результатов. А им позавидуют те, кто мечтал отхватить лакомый кусок земли на этом перспективном континенте, но не получилось.

Зимбабве готово дружить с Беларусью. Мы хотели бы дружить со всеми и не иметь никаких врагов в политике. Одна страна не может быть лошадью, вторая погонщиком. А с белорусским Президентом у нас возникла настоящая "химия". Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве

Возможно, именно эта приязнь и составила большую часть успеха в отношениях двух стран. Здесь доверяют только личным связям и договоренностям. Вот причина, почему несколько раз из-за пандемии переносился визит Александра Лукашенко. Другой менталитет: решение вопросов на удаленке - не тот вариант. Именно поэтому за 8 тысяч километров привезли технику, кожевенные образцы и даже белорусское мороженое.

А. Лукашенко: Мы идем в Африку, чтобы работать на благо народа Зимбабве

"Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к народу Зимбабве. Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве", - сказал Президент во время визита.

Президент: Беларусь всегда готова подставить плечо Зимбабве

Вот так открыто - без двойного дна и камня за пазухой. Кажется, такой откровенности здесь не ожидали. Что привыкли обычно слышать про себя? Мол, самые бедные, никакой демократии и перспективы не светят. Но все эти разговоры и в придачу к ним санкции ясно для чего. Мы это тоже проходим.

"Санкции американцы ввели против вас не потому, что вы не демократичны. А потому, что вы решили взять под контроль свою страну и полезные ископаемые. Вы не пускаете сюда разного рода международных проходимцев и жуликов, чтобы они пользовались вашими недрами. В этом причина санкций. Вас снова, как это было в прошлые века, хотят поставить на колени. А Президент и власть Зимбабве этого не хотят. Вот отсюда санкции", - сказал Александр Лукашенко.

Реакция местной прессы на заявления белорусского Президента

Эти слова и эту поддержку оценили в Зимбабве. Местная пресса цитировала заявления Александра Лукашенко о подтексте санкционного прессинга и готовности работать на равных, уважая интересы друг друга.





В течение полутора лет Беларусь поставит в Зимбабве технику на сумму свыше $66 млн

Один из итогов переговоров - контракты на поставку белорусской техники. Церемония передачи состоялась накануне. Она дала старт третьей фазе программы механизации сельского хозяйства Зимбабве. Ожидается, что Беларусь поставит еще свыше 3 тысяч тракторов и порядка 60 комбайнов в течение нынешнего и будущего года. Речь о сумме свыше 66 миллионов долларов.

Личный трактор "Беларус" Александр Лукашенко презентовал и зимбабвийскому коллеге.

На протяжении трех дней лидеры виделись ежедневно. 1 февраля Александр Лукашенко прилетел на границу Замбии и Зимбабве, где находится один из самых больших водопадов мира - Виктория. В аэропорту его встречал лидер Мнангагва и местные жители - и они, как всегда, не скупились на эмоции.

В заключительный день визита Лукашенко вместе с Мнангагвой посетил водопад Виктория

Тех, кто хоть раз побывал здесь, конечно, переполняют эмоции. От здешних пейзажей просто дух захватывает. Белорусский Президент остался под впечатлением.

Потом лидеры снова отправились на переговоры. Буквально несколько протокольных планов и прессу попросили. Как и в основной переговорный день, общение прошло без публичных заявлений в формате один на один.

Перспективы сотрудничества Минска и Хараре

И что дальше? Перспективой сотрудничества Минска и Хараре станут инвестиционные и кооперационные проекты. Известно, что ответная делегация из Зимбабве планирует вскоре посетить Беларусь - будут договариваться дальше, начиная от легпрома. Нужны кадры, технологии. Огромный вклад Беларусь сделала в продовольственную безопасность Зимбабве. Знают в деле наши тракторы, карьерную технику. Их обслуживанием прямо здесь занимаются сервисные центры. Будут организованы и поставки белорусских продуктов.

Мы начали с политического сотрудничества, теперь мы переходим к надлежащей работе, а именно к экономическому, дипломатическому сотрудничеству между нашими двумя странами, и мы будем работать в различных областях: в горнодобывающей промышленности, в туризме. Мы ожидаем, что сотрудничество между нашими двумя странами будет расти. Константино Чивенга, первый вице-президент Зимбабве

Завершился государственный визит Александра Лукашенко в Зимбабве

В аэропорту белорусского коллегу лично провожал лидер Зимбабве. Все атрибуты высшего церемониала были соблюдены, как и во время встречи.