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Законопроекты о свободных экономических зонах и работе "Великого камня" рассмотрят сегодня на сессии Палаты представителей

Законопроекты о свободных экономических зонах и работе индустриального парка "Великий камень" рассмотрят сегодня на заседании очередной сессии Палаты представителей. Речь также пойдет о правовых основах рынка ценных бумаг в Беларуси. Документ в первом чтении депутатскому корпусу представит глава Минфина.

В повестке дня и международные ратификации-протокол между правительствами Беларуси и России по поставкам природного газа и изменения в Договоро Евразийском экономическомсоюзе.

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