Законопроекты о свободных экономических зонах и работе "Великого камня" рассмотрят сегодня на сессии Палаты представителей

Законопроекты о свободных экономических зонах и работе индустриального парка "Великий камень" рассмотрят сегодня на заседании очередной сессии Палаты представителей. Речь также пойдет о правовых основах рынка ценных бумаг в Беларуси. Документ в первом чтении депутатскому корпусу представит глава Минфина.