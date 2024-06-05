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На празднование 80-летия высадки в Нормандии слетаются те, кто приписывает себе победу в Великой Отечественной войне

Союзники, которые нынче активно приписывают себе заслугу в победе над Гитлером, слетаются во Францию на 80-летие высадки в Нормандии.

В числе приглашенных десятка два глав государств, в том числе американский президент Байден и канадский премьер Трюдо. К слову, немецкий канцлер Шольц и президент Италии Маттарелла представляют страны, если и имеющие отношение к мероприятию, то с исторической точки зрения исключительно с отрицательным знаком.

Еще интереснее, что по некому геополитическому недоразумению из Украины, где регулярно сносят памятники советским солдатам-победителям, в Нормандию прилетел и киевский визитер с сомнительным статусом Зеленский. Кто угодно, но только не представители России, правопреемницы СССР, победившего в Великой Отечественной.

Приглашение делегации из Москвы французские власти отозвали по просьбе англосаксонских коллег (их смутил вопрос дипломатического протокола). Но ведь и 5 лет назад на 75-ю годовщину нормандской операции российскую делегацию не позвали. Никак не иначе прогрессирующая амнезия как прикрытие грубой ревизии исторических событий.

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