Союзники, которые нынче активно приписывают себе заслугу в победе над Гитлером, слетаются во Францию на 80-летие высадки в Нормандии.

В числе приглашенных десятка два глав государств, в том числе американский президент Байден и канадский премьер Трюдо. К слову, немецкий канцлер Шольц и президент Италии Маттарелла представляют страны, если и имеющие отношение к мероприятию, то с исторической точки зрения исключительно с отрицательным знаком.

Еще интереснее, что по некому геополитическому недоразумению из Украины, где регулярно сносят памятники советским солдатам-победителям, в Нормандию прилетел и киевский визитер с сомнительным статусом Зеленский. Кто угодно, но только не представители России, правопреемницы СССР, победившего в Великой Отечественной.