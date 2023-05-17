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На Совбезе ООН попытались наказать Беларусь за независимую внешнюю политику

Попытка вытеснить Беларусь. Жаркие дебаты разгорелись в Нью-Йорке. Выдвижение Словении в дополнение к Беларуси в качестве кандидата в непостоянные члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы - политизированное решение, которое фактически является попыткой наказать Беларусь за независимую внешнюю политику и подходы на международной арене. Об этом в рамках выступления заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков.


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Мы попытались сделать все возможное, то, что в наших силах, чтобы провести первые три раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной на территории Беларуси. Вы все знаете про эти усилия. И Российская Федерация, и Украина не были особенно удачливы в этих переговорах, и в этом нет нашей вины. Мы предоставили все возможное. Мы дали обеим сторонам возможность сесть за стол переговоров и обсудить проблемный вопрос и найти решение этой проблемы. Но решение не было найдено. Люди до сих пор умирают, люди до сих пор убивают друг друга на поле битвы. И это трагедия. И если один из аргументов в пользу Словении быть выбранной в Совет Безопасности ООН - это беспокойство за Украину, пожалуйста, не говорите, что Словения знает больше о ситуации в Украине, чем мы. Потому что это не так.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН

На протяжении 15 лет Беларусь была единственным кандидатом от восточноевропейской группы. Любляна свою заявку подала лишь в 2021 году. Тот факт, что буквально через пару дней после решения Словении освободившееся вакантное место на 2042-2043 годы быстро было занято Северной Македонией, свидетельствует о спланированном и срежиссированном характере данной акции, подчеркнул Валентин Рыбаков.

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