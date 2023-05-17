На Совбезе ООН попытались наказать Беларусь за независимую внешнюю политику

Мы попытались сделать все возможное, то, что в наших силах, чтобы провести первые три раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной на территории Беларуси. Вы все знаете про эти усилия. И Российская Федерация, и Украина не были особенно удачливы в этих переговорах, и в этом нет нашей вины. Мы предоставили все возможное. Мы дали обеим сторонам возможность сесть за стол переговоров и обсудить проблемный вопрос и найти решение этой проблемы. Но решение не было найдено. Люди до сих пор умирают, люди до сих пор убивают друг друга на поле битвы. И это трагедия. И если один из аргументов в пользу Словении быть выбранной в Совет Безопасности ООН - это беспокойство за Украину, пожалуйста, не говорите, что Словения знает больше о ситуации в Украине, чем мы. Потому что это не так.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН