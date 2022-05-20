На Совбезе ООН Валентин Рыбаков отметил весомый вклад Беларуси в международную продовольственную безопасность

Поставки продовольствия в топе обсуждений в Совбезе ООН. Прения направили на поиск способов разорвать порочный круг отсутствия гарантированного доступа людей к продуктам питания, вызванного конфликтами. О весомом вкладе Беларуси в международную продовольственную безопасность говорил постоянный представитель нашей страны при ООН.



Валентин Рыбаков заявил об отголосках нацизма в односторонних западных санкциях и призвал прекратить применение этого разрушительного механизма.



Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны народа Беларуси. Преподносилось, что санкции принесут свободу народу Беларуси, что санкции – это и есть свобода, санкции освобождают.



"Мы уже слышали нечто подобное ранее, правда, вместо слова "санкции" использовалось слово "труд". Труд освобождает. Уверен, что эту фразу, написанную на входе в концентрационные лагеря, организованные нацистами, сидящие в этом зале еще не забыли. И мы тоже ее никогда не забудем", - отметил Рыбаков.



Валентин Рыбаков также заявил, что авторам односторонних рестрикций необходимо задуматься над своей политикой и гибко корректировать ее. Дипломат указал и на то, что Минск готов работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений.



Дипломат заверил, что Беларусь будет делать все возможное для поддержания начатого усилиями нашего Президента диалога для скорейшего прекращения конфликта в Украине и готова внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.