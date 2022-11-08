На совещании у Лукашенко рассмотрят законопроекты о Совмине и нормативных правовых актах

8 ноября на совещании у Александра Лукашенко рассмотрят два законопроекта, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".



1. "О Совете министров Республики Беларусь"

Президент ждет от правительства большей инициативности и самостоятельности. Еще в августе прозвучало требование: структура Совмина не должна оставаться застывшей.

2. "О нормативных правовых актах"