Противодействие санкциям в отношении Беларуси обсуждают на совещании во Дворце Независимости

Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость, - подчеркнул Александр Лукашенко.