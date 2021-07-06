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Противодействие санкциям в отношении Беларуси обсуждают на совещании во Дворце Независимости

Противодействие санкциям в отношении Беларуси обсуждают на совещании во Дворце Независимости

Сегодня на совещании во Дворце Независимости обсудят противодействие санкциям в отношении Беларуси. В Беломзале дворца правительствов полном составе. Ответ на санкции, очевидно, будет по всем фронтам.

Тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов.

Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера, - обратил внимание Президент.


Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет

Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость, - подчеркнул Александр Лукашенко.

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