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На союзном Совмине главы правительств Беларуси и России подписали документы об углублении интеграции
Сегодня на союзном Совмине главы правительств подписали документы об углублении интеграции. Стороны уже подсчитывают выгоды. По словам Романа Головченко, прямой эффект для Беларуси от интеграционного пакета - миллиард долларов. Как отметил Михаил Мишустин, главная цель - это рост благосостояния граждан двух стран. Из основных моментов - денежно-кредитная политика будет сближена, налоговая и таможенная системы синхронизированы. Белорусская сторона получит доступ к российским госзакупкам и субсидиям. Интеграция будет идти на принципах открытости и взаимного доверия.
Товарооборот между странами в первом полугодии увеличился на 35 % и составил почти 18 миллиардов долларов. Учитывая новые возможности, которые открываются перед госпредприятиями и частным бизнесом, есть все предпосылки, что эти показатели будут расти.
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