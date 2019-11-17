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На участке 507 Старовиленского избирательного округа проголосовали Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович

На участке 507 Старовиленского избирательного округа Минска свой выбор сделал председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко сюда пришел вместе с супругой. Бюллетень в урну на этом же участке Старовиленского избирательного округа опустил и председатель верхней палаты парламента Михаил Мясникович. Здесь же проголосовали члены правительства и Администрации Президента. Отметим, в Старовиленском избирательном округе №105 на одно депутатское кресло претендуют шесть кандидатов. Конкурс даже выше среднего по стране.

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