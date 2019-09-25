Наблюдатели от СНГ посещают регионы Беларуси

Предвыборную тематику сегодня обсуждали в Минском облисполкоме, который посетили представители Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Руководитель штаба ознакомился с особенностями работы избирательной комиссии центрального региона. Как рассказал Виктор Гуминский, сейчас наблюдатели от СНГ проходят аккредитацию. Среди них 45 будут работать долгосрочно. В целом же миссия наблюдателей от СНГ - одна из самых представительных. Ближе к выборам в Беларусь приедут свыше 400 человек из разных стран. Кроме того, для наблюдения за предвыборной кампанией и самими выборами прибудут и представители других международных структур.



В ближайшее время делегации миссии наблюдателей от СНГ посетят все регионы Беларуси для ознакомления и изучения особенностей проведения предвыборной кампании.