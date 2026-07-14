Начальники Генштабов Беларуси и Азербайджана провели переговоры

Начальники Генеральных штабов Беларуси и Азербайджана Павел Муравейко и Керим Велиев провели переговоры в Минске. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути развития в областях, которые представляют обоюдный интерес.

Павел Муравейко подчеркнул, что белорусско-азербайджанское сотрудничество во многом основывается на доверительных отношениях глав двух государств, что создает основу для развития взаимодействия, в том числе между военными ведомствами.

Керим Велиев поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием и подчеркнул, что Беларусь и Азербайджан должны укреплять сотрудничество, развивать обмен опытом и сохранять общую историческую память, которая лежит в основе братских отношений двух народов.

После переговоров стороны почтили память павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов, возложив венки и цветы к монументу Победы в Минске.