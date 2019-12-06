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Началось первое заседание Совета Республики седьмого созыва
Первый рабочий день сегодня и у сенаторов седьмого созыва. В Совете Республики работает наш корреспондент Антон Малюта.
Первое заседание Совета Республики седьмого созыва началось буквально час назад. Как отметили мы с коллегами, все сенаторы в хорошем настроении, многие говорят, что сегодняшний день для них праздник. Буквально полчаса на то, чтобы познакомиться, и сразу к работе. Ключевое событие в повестке - выборы руководства.
Предлагаем послушать первые интервью, которые нам удалось записать еще до начала заседания (видео).
Первая сессия у сенаторов завершится 20 декабря, уже через две недели. Влиться быстрее сенаторам помогут их уже опытные коллеги - из предыдущего Совета в нынешний перешло 11 человек, а значит, преемственность в Совете Республике снова сохранена.
Продолжаем следить за развитием событий. Кто станет председателем верхней палаты парламента и первый комментарий спикера - в наших следующих выпусках новостей.
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