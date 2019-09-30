Начался рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Армению

Лидеры стран "евразийской пятерки" съезжаются в Армению, где уже завтра состоится саммит ЕАЭС. С рабочим визитом в Ереван прибыл и Президент Беларуси. Повестка предстоящей встречи глав государств включает около полутора десятков вопросов. Лидеры обсудят экономическое взаимодействие, темы финансов и энергетики, а также развитие сотрудничества с третьими странами. Известно, что к подписанию готовится договор о зоне свободной торговли с Сингапуром. Для официального Минска же один из принципиальных вопросов - распределение сумм ввозных таможенных пошлин. Работа по пересмотру этих нормативов ведется уже больше двух лет. Впрочем, это темы завтрашнего саммита.



А сегодня наш Президент провел переговоры с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Подробности откровенного разговора, в котором речь шла не только об экономическом сотрудничестве, у нашего обозревателя Натальи Бреус, которая находится в Ереване.

Армения принимает саммит лидеров стран ЕАЭС

Молодой и перспективный. Примерно так говорят про Евразийский экономический союз. В январе будет 5 лет, как действует интеграционное объединение. Это точно повод говорить о том, что сделано за это время. Но главное, что еще предстоит.



ЕАЭС обеспечил странам-участникам дополнительный источник экономической энергии. Но настораживает, что темпы роста товарооборота в рамках союза замедляются. Что делать, когда штормит всю мировую экономику?



Создание такого совместного белорусско-армянского производства лифтов - ближайшая перспектива. Это только один пример, как общие проекты могут укреплять партнерство в Евразийском союзе. Что касается Армении, то она проявляет вполне логичный интерес к общему энергетическому рынку. Лоббирует Ереван привлечение в партнеры по интеграции соседнего Ирана. Пока речь о временном соглашении по вопросу образования зоны свободной торговли. А это плюс потенциальный рынок 80 миллионов человек.



Эксперты отмечают конструктивные инициативы Минска, который постоянно говорит о необходимости снимать барьеры в торговле, ведь ради этого и задумывался союз. Но при этом аналитики признают, что когда доходит до дела, конечно, тяжело порой отказаться от национального эгоизма.

Минск всегда открыто говорит о проблемах, которые есть в союзе

Участники видят в евразийском объединении большие перспективы. Но продвигаться по интеграционном треку непросто. Официальный Минск всегда открыто говорит о проблемах, которые есть в союзе. Несмотря на то, что предыдущая майская встреча в Нур-Султане была юбилейной - пятилетие подписания договора о создании ЕАЭС - наш Президент говорил о том, что мешает развитию.

Клуб друзей и партнеров расширяется

В той или иной степени интерес к союзу проявляют уже десятки государств - это, например, Китай, Египет, Сербия, но не только они. Присутствие президента Ирана и премьера Сингапура на предстоящем заседании Высшего Евразийского экономического совета - знак - клуб друзей и партнеров расширяется. Премьер Сингапура Ли Сянь Лун заранее прибыл в столицу Армении, рассчитывая подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС.

Рабочий визит Президента Беларуси в Армению

От Армении председательство в Евразийском экономическом союзе в 2020-м переходит к Беларуси. Минск всегда занимает активную позицию и настроен серьезно проявить себя в предстоящем году.

Александр Лукашенко, выступая на саммите, обозначит позицию Беларуси по тому, что сейчас волнует участников союза, и по развитию интеграции. И зная нашего Президента, можно точно сказать, что замалчивать проблемы он не даст.

А. Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Армении

Визит Александра Лукашенко - повод обсудить и двустороннюю повестку. Поэтому сразу по прилете - переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. Лидеры уже встречались - знакомиться не приходится. Минск и Ереван совпадают в том, что и там и там есть желание выстраивать отношения. В общей копилке - полсотни миллионов долларов товарооборота. Не так много, но начинали-то совсем с нуля. И сделать с закавказской республикой могут больше.



