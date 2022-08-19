Начать открытый вооруженный конфликт с РФ - Патрушев рассказал о планах Запада

После начала событий в Украине Запад все чаще пытается балансировать на грани между гибридной и открытой войной против России, сообщил Патрушев в ходе своего выступления на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте. По его словам, Запад к этому готовится уже давно, а последние документы, принятые на саммите НАТО в Мадриде, подтверждают данную информацию.