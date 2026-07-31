"Надо было договариваться" - Соломон Бернштейн о включении Дурова в список террористов в РФ

Краткий пересказ от ИИ

30 июля 2026 года основатель Telegram Павел Дуров официально внесен в России в список террористов и экстремистов. Решение последовало после того, как ФСБ объявила его в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности. По версии спецслужбы, администрация мессенджера систематически игнорировала запросы об удалении каналов, чатов и ботов, через которые украинские спецслужбы вербовали исполнителей и координировали диверсии на территории России.

Политический аналитик Соломон Бернштейн в подкасте "Че За?" высказал свое мнение на этот счет - жесткое, неполиткорректное и очень непопулярное.

Россия проиграла не из-за "предательства" Дурова, а из-за собственной неэффективности, считает эксперт.

"Российская Федерация достаточно плохо ведет информационную войну. На какую аудиторию они работают? Они пытаются убедить лояльного зрителя. Но они не работают на внешнюю аудиторию. Я оцениваю работу российской информационной машины негативно, честно. Это непопулярное мнение, максимально непопулярное. Но работать надо не так. Работать надо радикально не так", - уверен Соломон Бернштейн.

Вместо ультиматумов нужно было предложить выгодные условия. "Надо было с Дуровым договариваться, чтобы его дата-центры и облачные фермы стояли в России. Вот тогда бы он, конечно, сотрудничал с государством. Им надо было сказать: "Дружище, сколько тебе надо налоговых льгот по времени? 10 лет? Не вопрос. 10 лет мы с тебя берем 1 % налогов. Где построить атомную электростанцию, чтобы твои дата-центры питались? Ты же сделаешь искусственный интеллект, верно? Ты же хочешь этого. Давай мы тебе поможем, мы будем работать вместе. Будем работать в одном поле". И вот тогда бы он, конечно, сливал все России", - считает аналитик, подчеркивая, что Павел Дуров давно перестал быть "российским предпринимателем" в классическом смысле.

"Дуров же не россиянин. Он космополит. Он человек планеты. Ему, в принципе, без разницы, где жить", - обращает внимание эксперт.

Поэтому действия российских властей, на его взгляд, изначально были неправильными: "Россияне начали с конфликта. Они обострили эту ситуацию сами. Это очевидный факт. Они пришли и начали требовать. Они ему ничего сначала не дали. Они пришли и сразу начали требовать".

Для сравнения Соломон Бернштейн приводит историю с Францией. В 2024 году власти арестовали Дурова в аэропорту Ле-Бурже, предъявив обвинения, связанные с недостаточной модерацией Telegram. Предприниматель пробыл в тюрьме недолго, вышел под залог - и после этого мессенджер начал отвечать на официальные запросы французских правоохранителей, передавая базовые данные пользователей по конкретным уголовным делам.

"И те, и другие сделали неправильно. Но в итоге французы получили результат, а россияне - нет. Здесь вопросы морали и этики не значат ничего. Это большая политика. Поэтому нужно оценивать только эффективность. Французы сработали эффективно, россияне сработали неэффективно. Поэтому Россия сейчас пожинает плоды своих ошибок, а Франция и Европа в целом в данной конкретной ситуации выиграли", - констатировал он.

Соломон Бернштейн осуждает поступок Дурова, но при этом старается быть объективным, ведь у этой медали две стороны.

"С точки зрения гражданина и патриота я его не понимаю и осуждаю, - говорит эксперт. - Он подставляет Российскую Федерацию в вопросах кибербезопасности. С другой стороны, как предпринимателя, я могу его понять. Я не разделяю эту точку зрения, но понять его я могу. Прежде чем что-то требовать, Российская федерация должна была ему что-то предложить. А они ему что предложили? Они ему предложили отдать пароли и передать полностью контроль ФСБ".

Нет пророка в своем отечестве. Дурова на родине не приняли, его не поняли. "Он стал слишком большим, слишком самостоятельным. А в России так нельзя", - подытожил аналитик.

В большой политике побеждает не тот, кто прав с точки зрения морали, а тот, кто добивается результата. Франция результат получила. Россия - пока нет.

В материале отражено сугубо мнение автора, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.