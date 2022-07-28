"Надо основываться на своем". Лукашенко о вопросе, в котором у него нет никаких разногласий с Путиным

В части выстраивания совместной работы над импортозамещением на фоне введенных санкций между президентами Беларуси и России нет никаких разногласий. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным, сообщает БелТА.



"После этих всех введенных санкций нам надо основываться на своем, развивать свое, заниматься импортозамещением во всех сферах. Давайте вместе будем это преодолевать. Якобы некие барьеры. По крайней мере с Президентом России у нас никаких разногласий в этом отношении нет", - заявил белорусский лидер.



"Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало. Поэтому мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации. Потому что простой торговлей надо заниматься. Но наиболее надежный вариант - это когда мы связаны друг с другом, и наши предприятия работают по кооперации", - сказал Александр Лукашенко.