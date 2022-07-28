3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
"Надо основываться на своем". Лукашенко о вопросе, в котором у него нет никаких разногласий с Путиным
В части выстраивания совместной работы над импортозамещением на фоне введенных санкций между президентами Беларуси и России нет никаких разногласий. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным, сообщает БелТА.
"После этих всех введенных санкций нам надо основываться на своем, развивать свое, заниматься импортозамещением во всех сферах. Давайте вместе будем это преодолевать. Якобы некие барьеры. По крайней мере с Президентом России у нас никаких разногласий в этом отношении нет", - заявил белорусский лидер.
"Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало. Поэтому мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации. Потому что простой торговлей надо заниматься. Но наиболее надежный вариант - это когда мы связаны друг с другом, и наши предприятия работают по кооперации", - сказал Александр Лукашенко.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов