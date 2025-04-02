Налоги, соцстрахование и риелторская деятельность - за какие новации проголосовали депутаты

Депутаты Палаты представителей сегодня приняли ряд новаций в законопроекты. Они касаются бизнеса, повышения социальной защищенности белорусов и рынка недвижимости. В Беларуси появится палата риелторов, а для некоторых ИП ослабили ограничения.

2 апреля заседание сессии Палаты представителей началось с подведения итогов работы. Нынешний созыв законодательную эстафету принял год назад. За это время проведено 28 заседаний и принято 65 законов. Но работа депутатов не терпит формализма. Здесь важен результат. Именно народные избранники на местах первыми узнают запросы белорусов. И уже в тандеме с исполнительной властью ставят точку в проблемных вопросах. Принимать решения от жизни, от земли - такой ориентир парламенту от спикера Игоря Сергеенко.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В таком же ключе следует рассматривать расширение социальных гарантий ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма, воинам-интернационалистам. Дополнительную поддержку получили инвалиды и семьи, воспитывающие детей. Внесены востребованные временем коррективы в законы по вопросам занятости населения, брачно-семейных отношений, дошлифован Кодекс об образовании".

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Справедливость и мир - в основе международной деятельности

Деятельность депутатов текущего созыва по международной линии открыла двери в новые для нас структуры. Голос Беларуси впервые прозвучал в Панафриканском парламенте (наша страна в статусе наблюдателя с ноября прошлого года). А с февраля текущего - в Азиатской парламентской ассамблее.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога. Данный тезис лежит в основе международной деятельности Палаты представителей. За прошедший год депутаты продолжили контакты с традиционными партнерами-союзниками по линии Парламентского собрания Беларуси и России, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ. Активно развивались двусторонние отношения с парламентариями ряда стран Европейского континента".

Законопроект о риелторской деятельности принят во втором чтении

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А теперь к сегодняшней повестке парламентариев. Депутаты проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта "О риелторской деятельности". Документ в этой сфере разработан впервые. Но нововведения прошли широкое обсуждение и в профессиональной среде, услышаны и предложения граждан, чтобы учесть интересы всех. Так, у сообщества появится Палата риелторов. Также новации - доступ к профессии более широкому кругу лиц. Нужна будет лишь вузовская корочка по любой специальности, а также сдать аттестационный экзамен. Без него никуда (абсолютно всем, даже тем, кто уже работает в профессии).

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для потребителя очень важно, что сейчас это будет человек, который обладает высшим образованием, т.е. профессионально он высокого уровня. Это человек, который прошел аттестацию, т.е. мы знаем, что он знает все те требования, которые выдвигаются, т.е. оказание услуги на достойном уровне".

Для самозанятых и ИП изменятся взносы в ФСЗН

2 апреля в депутатском портфеле вопросы, связанные с социальным страхованием и пенсионным обеспечением. Изменения прошли первое чтение. У плательщиков налога на профдоход появится право на формирование своей будущей пенсии. Еще одна из новаций - порядок соцстрахования ИП будет упрощен, как и взаимодействие бизнеса с ФСЗН. Т.е. всю нагрузку по администрированию и формированию у ИП как социальных, так и пенсионных прав берет на себя фонд. Большое внимание уделено усилению борьбы с теми, кто скрывает свои доходы от налоговой и выдает зарплату в конвертах.

Светлана Сенько, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Новации затронут работодателей, выплачивающих заработную плату в конвертах, и работников, получающих зарплаты в конвертах. Ключевая задача данной новации не столько наказать работодателя в уплате взносов, а в первую очередь упредить негативные факторы и обеспечить социальные гарантии граждан".

Законопроект по вопросам налогообложения принят в двух чтениях

Поправки в закон по вопросам налогообложения приняли в двух чтениях, они будут способствовать трансформации ИП в упрощенном порядке в юридическое лицо. Кстати, таким бесшовным переходом в статус коммерческой организации уже воспользовались более 2 тысяч индивидуальных предпринимателей. Прописанные же изменения уточняют правила и сроки для тех, чей доход в год превышает 500 тысяч рублей.

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"По данным МНС Беларуси, у 1664 индивидуальных предпринимателей в нашей стране было зафиксировано превышение выручки. Большинство из них перерегистрировалось в юридические лица, однако для 660 индивидуальных предпринимателей все еще сохранялась неопределенность".

Факт Депутаты рассмотрели 6 законопроектов