"Нам необходим диалог" - депутат Европарламента о евразийской безопасности

Затянувшийся конфликт в Европе заставляет западное экспертное сообщество трезво взглянуть на геополитические реалии. Перезапуск архитектуры безопасности на континенте, признание всеобщей усталости от санкционного и военного противостояния и необходимость создания многополярного мира - главные темы, которые сегодня звучат в кулуарах.

Заявления Президента Беларуси о необходимости объединить усилия ради долгосрочного мира на евразийском пространстве нашли живой отклик у зарубежных гостей IV Международной конференции по евразийской безопасности.

Политики, дипломаты и бизнесмены констатируют: в Европе растет колоссальная усталость от украинского кризиса, при этом Минск они видят авторитетным и надежным местом для будущих переговоров.

Оливер Кемпкенс, бизнесмен (Германия):

"На Западе пора бы понять, что ваш Президент всегда выражается предельно ясно и прямо. Он говорит искренне. С его позицией можно соглашаться или нет, но в четкости ей не откажешь. Примечательно его замечание о том, что от происходящего все уже устали. Подобные настроения периодически проскальзывают как в российских, так и в западных СМИ. Хотя на Западе, пожалуй, реже, чем хотелось бы. Там до сих пор доминирует риторика в духе "мы будем оказывать вам безоговорочную поддержку, сколько потребуется". Однако если взглянуть на ситуацию объективно, очевидно: все участники - как прямые, так и косвенные - поставили на карту слишком много с точки зрения собственной репутации. Именно поэтому слова Президента Беларуси о всеобщей усталости заслуживают внимания. Нужно открыто признать этот факт. Как только мы признаем, что все устали, появится шанс найти решение. На мой взгляд, это абсолютно верно".

Оливер Кемпкенс

"Рано или поздно - после завершения конфликта в Украине или, возможно, даже раньше - нам неизбежно придется обсуждать новую архитектуру европейской безопасности. И тогда нам нужно будет четко договориться, где именно начинаются наши интересы безопасности и как далеко они простираются. Только так можно прийти к переговорному решению актуальных проблем. Вторая причина - я считаю крайне важным присутствие здесь представителей Западной Европы. Самоизоляция контрпродуктивна. Нам необходим диалог, общее понимание того, какими станут наши будущие отношения, которые еще только предстоит выстроить. Сейчас они полностью отсутствуют, но оставаться в этой глухой блокаде нельзя. Именно поэтому так важно быть здесь и участвовать в дискуссиях", - отметил Фернан Картайзер, депутат Европарламента.