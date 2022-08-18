"Схватка не на жизнь, а на смерть", - именно так министр обороны Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал происходящее сегодня в нашем регионе. США продолжают бороться за собственную гегемонию в мире и доступ к чужим ресурсам руками простых украинцев. Развязанная прокси-война против Союзного государства и определит будущее развитие, в том числе всего мира: установится ли глобалистский миропорядок с диктатурой Запада или наступит время равноправного и многополярного мира? К чему готовиться и насколько дорого придется платить за безопасность в регионе? Основные посылы Х Московской конференции по международной безопасности анализировала Мария Петрашко.

Любому адекватному человеку, который минимально знает историю и осознает, что такое фашизм и насколько это страшно, понимает все задачи и всю необходимость спецоперации по защите жителей Донбасса и обеспечению безопасности в нашем регионе как ответ на наращивание наступательного вооружения НАТО. Но в таких вопросах дело не только в моральной составляющей, есть еще и юридическая. И здесь тоже правда на нашей стороне. Спецоперация по защите Донбасса полностью соответствует международному праву! Ведь еще когда Косово отделялось от Сербии, Международный суд ООН постановил: когда какая-то территория отделяется от государства, спрашивать разрешения на этот счет у центральных властей не нужно. Вопрос - почему тогда в адрес Москвы вводят санкции или где санкции в адрес Вашингтона? Понятно, что постановление тогда суд ООН вынес под давлением западных стран, но закон есть закон. Или это правило используется только с разрешения НАТО? На тяжелую зависимость от гегемонов обратил внимание и наш министр обороны, выступая на Х Московской конференции по международной безопасности.





Фактически дискредитированы международные институты безопасности. Причем критика в их адрес за пассивную позицию и нежелание решать животрепещущие международные проблемы вполне обоснованна. К пагубным последствиям привело желание сохранить бюджеты своих структур в период пандемии. ООН, ОБСЕ и другие организации стали заложниками государств-доноров и фактически вынуждены учитывать их политизированную повестку. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Мы видим последствия такого подчинения во всех сферах жизни. Например, происхождение пандемии COVID-19 до сих пор доподлинно неизвестно, даже ВОЗ не может найти ответы. А в странах постсоветского пространства масса биологических лабораторий - об их опасности Беларусь предупреждала еще 2 года назад на Пекинском форуме. Но не только разработка биологического оружия затронет весь мир. Накачка оружием Украины, в которой страны Запада будто борются в щедрости - тоже ведь не обойдет стороной самих спонсоров, хоть они и надеются на заварушку только в нашем регионе...

Резкое обострение обстановки внутри и вокруг Украины, военная поддержка Западом нацизма и экстремизма, разжигание националистических противоречий не только не способствуют скорейшему урегулированию военного конфликта, но и могут привести к тому, что борьба с этим злом надолго подорвет перспективы мирной жизни европейских народов. Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Сюда добавляем нарастающее недовольство властями внутри стран Евросоюза и активную перепродажу Киевом оружия на черных рынках. Впрочем, европейские политики весьма специфически рассуждают о будущем Евросоюза, оборачиваясь на одобрительный взгляд Вашингтона. В США же цели предельно четкие - сохранить гегемонию и экономическую стабильность, пусть и за счет других. Пусть и ценой глобального военного конфликта.





Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми. Владимир Путин

Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. Точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке.

И о том, что на Западе все бьются лишь за собственную выгоду, а не за какую-то демократию, что никто не думает ни о мирном населении Донбасса, ни о солдатах ВСУ - говорит не просто логика. Но и факты.

Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации, по крайней мере, части украинских земель. Владимир Матвеев, представитель Службы внешней разведки (СВР) России, генерал-полковник

Что же касается жертв среди солдат украинской армии, то данные сильно занижены, обратил внимание министр обороны России. Обозначив, на ком лежит вся ответственность за тысячи погибших.





Операции Вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов. Сергей Шойгу

Пришлось министру обороны России развеивать и миф, созданный западной пропагандой, о якобы скором ядерном ударе со стороны Москвы. По словам министра Шойгу, с военной точки зрения в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости. А может ли то же самое произнести министр обороны США? Вопрос открытый. Ведь год назад Вашингтон создал объединение AUKUS, куда вошли США, Великобритания и Австралия. В чем же цели их сотрудничества? В создании оборонных технологий, помощи Австралии в строительстве атомных подводных лодок, а также совместная работа над созданием гиперзвукового оружия. Есть ли гарантия, что AUKUS не перерастет в военно-политический союз, который сможет применять наработки НАТО по совместным ядерным тренировкам? Нет. Никаких. Учитывая, сколько раз западные партнеры переступали через свои обещания о нерасширении и прочие стратегически важные договоренности.

В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится. Сергей Шойгу

Впереди у Запада холодная зима, оттого война горячая? Видимо так… Но кто предупрежден, тот вооружен. И уже очевидно, "Готовы ли белорусы платить за безопасность?" - вопрос однозначно не риторический.