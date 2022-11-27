Время ключевых решений - Минск принимает председательство в ОДКБ

Главная политическая новость недели - ереванский саммит ОДКБ. Беларусь, к которой перешло председательство в объединении, ставит перед собой высокую планку и две глобальные цели. Во-первых, урегулировать противоречия и сплотить участников. А это, напомним, помимо нашей страны Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Во-вторых, усилить роль организации в мире. ОДКБ быть, и с ней должны считаться!

Девиз Минска на предстоящий год: "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности". Важную миссию на себя Беларусь берет в период системного кризиса международных отношений. Военно-политическая обстановка на евразийском континенте обострена как никогда. Перестройка мираидет полным ходом, выдержать непросто. Как это сделать с минимальными издержками? Очевидно, что преимущества у тех государств, которые смогут объединиться и отстоять свои интересы.

Но все ли так просто и все ли так гладко? Из Армении вернулась политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Наталья Бреус и делится своими впечатлениями.

Непросто и негладко. Понятно, что дело не в самом саммите, а в регионе и мировой обстановке в принципе. Что касается армянской столицы, двоякие ощущения. Днем в центре ставили новогоднюю елку, вечером на улицах митинговали. Ереван всегда ждал большего от ОДКБ из-за эскалации на армяно-азербайджанской границе. В этом году особенно. И хоть Пашинян всех встречал крепким рукопожатием, скажем так, обиду не стал прятать за гостеприимством.





Никол Пашинян, премьер-министр Армении: Фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ.

ОДКБ не игнорирует Армению с ее болью. Красной нитью у Президента Беларуси уже давно одна мысль: в тлеющем конфликте нужно не просто занять чью-то сторону, а важно помочь по-настоящему помириться.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Никол Воваевич, что ОДКБ не удержала Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать. Но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать.

Белорусский лидер отметил, что в настоящее время Россия выполняет посредническую миссию в этом вопросе, с чем согласились и Армения, и Азербайджан.

"Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе, - уверен Президент. - Да, Никол Воваевич, есть нюансы. И серьезные, может быть. Но мы можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании прежде всего руководства Армении. Ну и, естественно, Азербайджана. Кстати, я буду об этом говорить. Это один из приоритетов белорусского председательства. Мы не должны закрывать на это глаза. Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должно быть в центре внимания ОДКБ".





"Но надо понимать, что конфликт между двумя соседними и близкими, дружественными нам государствами. Только в этом причина. Не потому, что мы хотим угодить одной стороне в ущерб другой", - подчеркнул глава государства.

Большая часть разговора за закрытыми дверями, но судя по итоговой риторике, есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию и мирному договору. Армяно-азербайджанское урегулирование идет непросто. Буквально накануне Алиев отказался от переговоров в присутствии Макрона, что лишний раз подтверждает: пока наиболее эффективный формат -при участии России. Как можно в целом надеяться на руку помощи Запада, который заинтересован создать управляемый хаос на евразийском континенте?

Президент Беларуси обратил внимание, что конфликтная ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана из той же оперы. "Нас сталкивают лбами", - подчеркнул он.

Белорусский лидер, считает, что задача союзников по ОДКБ - помочь этим странам пройти путь по урегулированию конфликтной ситуации. "Не надо этих драк, потому что в этот костер будут поленья все время и головешки подбрасывать. Это нам не нужно. Нам всем нужен мир! И как мы все абсолютно единогласно заявили, война никому не нужна", - подчеркивает Александр Лукашенко.

Именно урегулирование кризисных ситуаций - наипервейший приоритет Беларуси во время председательства в ОДКБ. Работать будут на повышение роли организации в мире, чтобы даже не думали назвать "бумажным тигром". Среди приоритетов Минска - укрепление аналитики и прогнозирования. По сути общий "мозговой центр", способный предвидеть проблемы и реагировать на информационно-психологические операции, которые сегодня сродни военным. А также укрепление военной составляющей - хороший опыт здесь у Минска и Москвы.





Уже понятна стратегия коллективного Запада по разрушению регионов. Это прежде всего разжигание замороженных локальных конфликтов. Там, где существуют противоречия, они будут пытаться вывести их на уровень вооруженного конфликта и долгого противостояния. На мой взгляд, грамотно было определено приоритетное направление работы белорусского председательствав ОДКБ. Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

Функция Беларуси в различных объединениях и организациях, которые появлялись на территории постсоветского пространства, соединяющая, объединяющая, она медиативная. Во многом это связано с личностью Александра Лукашенко, с его позиционированием. Лукашенко чудесный медиатор, чудесный переговорщик в конфликте сторон. В конфликте двух государств Лукашенко выступает как звено, которое направляет стороны конфликта либо противоречий на диалог. Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

То есть Беларусь сегодня берет на себя роль своеобразного антикризисного менеджера. Опыт имеется. Но чтобы усилить ОДКБ, нужна коллективная политическая воля. Сказать, что в блоке полный раздай, нельзя, хотя противоречий столько, что наш Президент не раз напомнил и о солидарности, и о единстве.

"В последнее время появляются мнения о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода российской спецоперации на Украине: если победит - ОДКБ будет жить, если не победит - ОДКБ существовать не будет. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если не дай бог рухнет Россия, то под этими обломками наше место, - сказал Лукашенко. - Не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно".

Беларусь беспокоится о монолите ОДКБ. Но! Нельзя смотреть на военно-политический блок в отрыве от глобальных событий. НАТО точит ножи у наших рубежей - альянс наращивает мощь и окончательно закрепил антироссийский и антибелорусский векторы. Вот такая нерадужная картина мира. Мира, где все чаще заговаривают о ядерном оружии.

"Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с такими непредсказуемыми партнерами", - отметил Александр Лукашенко.

Польша играет на обострение. Уже сказано не раз и не одним экспертом. К случаю с упавшей ракетоймасса вопросов. Благо этой искре не дали разгореться.

"В последнее время хвалю Байдена: молодец он, конечно, что открыто сказал вот так. Другой бы паузу взял, еще что-то, а он - молодец, он сказал: "Нет, это не Россия", в связи с этой ракетой. В этом отношении он молодец. Но американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию. Нереальные вещи. Вроде, не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально - развернуть такую войну на таком фронте", - привел пример белорусский лидер.

Хвалим, но понимаем, кто есть кто и какие цели ставит. Мир трещит по швам. Эскалация по всем фронтам - и в Закавказье, и в Центрально-Азиатском регионе, "стараются" и в Украине.





"Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами по уши в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой, - отметил белорусский лидер. - Что это, если не прямая вовлеченность в конфликт? А как понимать заявления генсека НАТО, который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса?"

Александр Лукашенко сравнил события в Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы. "Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров", - подытожил Президент Беларуси.

Это хоть и не главная тема саммита, но Лукашенко вспомнит Украину не раз. И по просьбе журналистов в том числе.

"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины", - сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос о возможности заключения мирного договора с Украиной. Президент пояснил, что если в Украине не хотят гибели людей, притом в огромном количестве, то надо остановить конфликт: "Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Куда не кинь - везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир".





В принципе с 2014 года Беларусь выступает против вооруженного конфликта за мирное разрешение сложившихся отношений между Россией и Украиной. Но, к великому сожалению, Соединенные Штаты и их союзники готовили из Украины анти-Россию и сегодня используют как инструмент, а украинские вооруженные войска, как прокси-войска, и просто ведут боевые действия против России руками украинцев, которые отдают свои жизни за идеи Соединенных Штатов Америки. Андрей Кошкин, военный политолог



