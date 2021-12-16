Насыщение рынка и недопустимость роста цен. Лукашенко о задачах в условиях санкционных контрмер

В условиях реализации Беларусью контрмер в ответ на санкции Запада необходимо обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен. Такие задачи глава государства поставил на совещании о противодействии санкционным мерам, сообщает БелТА.

"Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в результате таких мер не должны пострадать люди: "Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций - насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий".

Как показывает жизнь, как только намечается дефицит, тут же оживают серые схемы и разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции. Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Глава государства отметил - опыт соседей подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам.

Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию. Александр Лукашенко, Президент Беларуси