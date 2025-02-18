Наталья Кочанова направилась с визитом в Азербайджан: что обсудят на встрече парламентарии

Беларусь и Азербайджан продвигают совместные проекты и договоренности, достигнутые на высшем уровне.

18 февраля начался официальный визит в эту страну белорусской парламентской делегации во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Главное - экономика, где взят курс на рост взаимной торговли. Стороны активно развивают и гуманитарные проекты.

Отношения между государствами хорошие, и никакие ветра не страшны фундаменту сотрудничества, который каждый год укрепляют лично Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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По мнению экспертов, сотрудничество вполне может стать эталоном на постсоветском пространстве. Официальный визит парламентской делегации - это своеобразная сверка часов, каким проектам нужен импульс и что еще необходимо сделать для правовой базы успешного сотрудничества. Ведь парламенты играют ключевую роль в законодательном закреплении договоренностей.

Экономика - локомотив, и у взаимной торговли есть все возможности в 2025 году побить рекорд. А в год 80-летия Великой Победы у стран тоже есть общие интересы. Парламентарии держат руку на пульсе и используют разные площадки для встреч. Вот на чем был сделан акцент на полях МПА СНГ в Санкт-Петербурге (21.11.2024 года).

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e62b4f5-30af-4d69-a0e0-bec446f4abac/conversions/5236b753-2f24-4750-b2f4-e1dab8711997-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e62b4f5-30af-4d69-a0e0-bec446f4abac/conversions/5236b753-2f24-4750-b2f4-e1dab8711997-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e62b4f5-30af-4d69-a0e0-bec446f4abac/conversions/5236b753-2f24-4750-b2f4-e1dab8711997-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e62b4f5-30af-4d69-a0e0-bec446f4abac/conversions/5236b753-2f24-4750-b2f4-e1dab8711997-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Кочанова

Наталья Кочанова:

"У нас великолепные результаты в торгово-экономическом сотрудничестве. Конечно, надо работать совместно еще больше, чтобы достичь более высоких результатов, потому что экономика очень важна".

Сагиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджана отметила, что белорусско-азербайджанские отношения могут служить образцом для многих стран. Азербайджан доволен тем развитием отношений, которые существуют между парламентами двух государств.

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О конкретных проектах, продвижению которых нужен импульс, речь пойдет 18 февраля на двусторонней встрече и в расширенном формате. Ожидается, что к спикерам присоединятся и делегации.