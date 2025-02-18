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Наталья Кочанова направилась с визитом в Азербайджан: что обсудят на встрече парламентарии
Беларусь и Азербайджан продвигают совместные проекты и договоренности, достигнутые на высшем уровне.
18 февраля начался официальный визит в эту страну белорусской парламентской делегации во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Главное - экономика, где взят курс на рост взаимной торговли. Стороны активно развивают и гуманитарные проекты.
Отношения между государствами хорошие, и никакие ветра не страшны фундаменту сотрудничества, который каждый год укрепляют лично Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По мнению экспертов, сотрудничество вполне может стать эталоном на постсоветском пространстве. Официальный визит парламентской делегации - это своеобразная сверка часов, каким проектам нужен импульс и что еще необходимо сделать для правовой базы успешного сотрудничества. Ведь парламенты играют ключевую роль в законодательном закреплении договоренностей.
Экономика - локомотив, и у взаимной торговли есть все возможности в 2025 году побить рекорд. А в год 80-летия Великой Победы у стран тоже есть общие интересы. Парламентарии держат руку на пульсе и используют разные площадки для встреч. Вот на чем был сделан акцент на полях МПА СНГ в Санкт-Петербурге (21.11.2024 года).
Наталья Кочанова:
"У нас великолепные результаты в торгово-экономическом сотрудничестве. Конечно, надо работать совместно еще больше, чтобы достичь более высоких результатов, потому что экономика очень важна".
Сагиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджана отметила, что белорусско-азербайджанские отношения могут служить образцом для многих стран. Азербайджан доволен тем развитием отношений, которые существуют между парламентами двух государств.
О конкретных проектах, продвижению которых нужен импульс, речь пойдет 18 февраля на двусторонней встрече и в расширенном формате. Ожидается, что к спикерам присоединятся и делегации.
"Думаю, что эти отношения могут стать на постсоветском пространстве эталоном. У Беларуси есть опыт в сфере сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, и эти новаторства можно применить в Азербайджане. А в нашей стране есть передовые идеи в сфере энергетики, строительства, логистики и не только, поэтому экономическая часть является основной", - констатировал политолог из Азербайджана Ильяс Гусейнов.