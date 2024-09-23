Наталья Кочанова провела встречу с трудовым коллективом ОАО "Планар"

23 сентября председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом ОАО "Планар"

На встрече обсудили не только общественно-политическую обстановку и социальную безопасность, но и говорили о развитии самого предприятия. Символично, встреча проходила в день 30-летия образования Министерства промышленности Беларуси.

Сегодня специалисты "Планара" совершенствуются в механике, оптике, электронике, лазерной технике, программировании. Компания занимается производством спецоборудования для сборки изделий микроэлектроники. И сегодня, несмотря на санкции, показатели стали еще выше.

Была очень заинтересованная аудитория, которая задала большое количество вопросов, касающихся различных общественно-политических тем. Например, были затронуты такие темы, как деятельность БСЖ, БРСМ, "Белой Руси". Стоит отметить, что на сегодняшний день предприятие по итогам 2023 года было признано сверхрентабельным. Это значит, что экономическая ситуация абсолютно контролируемая. Мы в год 30-летия Министерства промышленности и в преддверии Дня машиностроителя подходим с очень высокими показателями. Александр Бурда, и.о. заместителя гендиректора ОАО "Планар"

"Мы подняли вопрос о социальных проектах, которые мы планируем совместно реализовывать. Хотим сделать упор на развитие промышленного туризма. На самом деле во многих детских домах и приютах есть ребята, нам хочется привести их на завод, рассказать о том, что они, имея даже небольшой средний балл, могут развиваться и расти. Могут стать операторами станков с ЧПУ, расти до начальников цехов", - пояснила председатель первичной организации БСЖ ОАО "Планар" Ольга Каляцкая.