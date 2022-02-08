Наталья Кочанова: Беларусь и Куба готовы к сотрудничеству по всем направлениям

Беларусь и Куба готовы к сотрудничеству по всем направлениям, заявила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась с послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране. Спикер верхней палаты поблагодарила посла за работу и подчеркнула, что наше государство высоко ценит сотрудничество между странами, а также поддержку на международной арене. Куба - важный торговый партнер Беларуси в Латинской Америке.



В прошлом году взаимный товарооборот вырос и составил 23 миллиона долларов. Наталья Кочанова отметила великолепные отношения и между лидерами стран. Визит президента Кубы в Беларусь в октябре 2019-го придал еще один импульс во взаимодействии. И подтвердил, что добрые отношения и сотрудничество в экономике, культуре, науке, образовании, здравоохранении продолжат развиваться. Важным для нас является и взаимодействие по линии парламентариев. В Национальном собрании создана группа дружбы.