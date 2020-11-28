НАТО активно расширяется на Восток

Взглянем на карту. В Польше число только американского контингента около 3 тысяч человек. Далее - Прибалтика. В Литве и Латвии есть и многонациональные батальоны и передовые ячейки и даже подразделения Вооруженных сил США. И отдельно остановимся на Украине - стране, которая официально не входит в Североатлантический альянс. Однако и здесь, во Львовской области, работает международный центр миротворчества и безопасности. Численность американского контингента там около 300 человек.