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НАТО активно расширяется на Восток
О том, что НАТО активно расширяется на Восток - вплоть до российских и белорусских границ, говорят военные эксперты и пишут многие СМИ. МИД России привел интересную статистику.
Взглянем на карту. В Польше число только американского контингента около 3 тысяч человек. Далее - Прибалтика. В Литве и Латвии есть и многонациональные батальоны и передовые ячейки и даже подразделения Вооруженных сил США. И отдельно остановимся на Украине - стране, которая официально не входит в Североатлантический альянс. Однако и здесь, во Львовской области, работает международный центр миротворчества и безопасности. Численность американского контингента там около 300 человек.
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