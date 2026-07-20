Национальное собрание Беларуси и Арабский парламент подписали Меморандум о взаимопонимании

20 июля в Минске состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом. Подписанный документ - важнейший этап в развитии межпарламентского диалога. Существующие контакты получат четкую системную базу, а их наполнение станет более актуальным и будет соответствовать современным реалиям и текущим задачам.

В Минске продолжается визит делегации Арабского парламента во главе с его председателем. В составе парламентарии из ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. В эти минуты завершилась встреча спикеров двух палат Национального собрания Натальи Кочановой и Игоря Сергеенко с председателем Арабского парламента. Кульминацией переговоров стало подписание Меморандума о взаимопонимании. Гости оставили запись в Книге почетных гостей.

Сферы сотрудничества многочисленны, как и ключевые точки программы визита, который продлится до 22 июля. Это встречи на Белорусской универсальной бирже, в Институте стратегических исследований, торгово-промышленной палате, мемориале "Хатынь".

"Это дает возможность более активно развивать наше взаимодействие, создает основу для сотрудничества по различным направлениям - в первую очередь, народной парламентской демократии. Как было сказано нашими коллегами сегодня, это продолжение официальной дипломатии. Речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве, обмене опытом в законодательной деятельности и поддержке друг друга на различных международных площадках", - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.

"Мы будем стремиться к укреплению единства в регионе Ближнего Востока и развитию отношений с Беларусью, в том числе на уровне парламентов. Мы следим за активным развитием отношений Беларуси с арабскими странами и надеемся, что межпарламентское сотрудничество и далее будет соответствовать этому высокому уровню", - заявил председатель Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи.

Это уже второй контакт с Арабским парламентом с мая 2025 года. Стороны договорились о перспективных проектах в области торгово-экономического сотрудничества, гуманитарной сфере и молодежных точках соприкосновения.

Беларусь нацелена на перевод сотрудничества со странами ЛАГ в практическую плоскость, развивая экономический и политический диалог. В ближайшее время готовятся визиты в Алжир и Египет. С точки зрения гуманитарного сотрудничества есть первые конкретные шаги. В сентябре арабских коллег пригласили для участия в форуме "Сильная семья - сильное государство", подчеркивая особый статус важности сохранения традиционных ценностей.