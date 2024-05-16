Национальный форум атлетов собрал ведущих белорусских и российских спортсменов

Белорусский спорт уверенно стоит на ногах даже во времена санкционного давления, наша спортивная отрасль продолжает развиваться, в том числе не без участия партнеров, близких и надежных друзей.

Национальный форум атлетов Беларуси и России сегодня открылся в Минске. Мероприятие в очередной раз подчеркнуло, что в наших странах сохранились главные принципы олимпизма и, увы, затерялись в головах Международного олимпийского комитета. Там все решает политика.

Андрей Козлов постарался зафиксировать главное, о чем сегодня говорили в Национальном олимпийском комитете.

Кадр вблизи Национального олимпийского комитета Беларуси подчеркивает, что спорт, конечно, важная, но лишь часть нашей жизни. Все идет своим чередом, а история развивается по спирали. Многие даже не подозревали, какой статусный состав участников форума атлетов Беларуси и России собирался в эти минуты в штаб-квартире.

Известный белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский подчеркнул, что оттренировался перед официальным мероприятием. Время старта тренировки вы слышали. И это важная деталь - спортсмены высокого класса продолжают работать над собой в любые времена. На форум атлеты шли с мыслями и идеями.

Если сравнивать, есть НХЛ, есть КХЛ, я думаю, можно такую альтернативу и в биатлоне, и в любом виде спорта сделать, чтобы по уровню это не отставало или хотя бы приближалось к тому, что было в международных. Дмитрий Лазовский, призер этапа Кубка мира по биатлону

Подготовка к кофе-паузе шла с присущей спорту скрупулезностью, мелочей здесь точно нет. А сделать фото на память особенно важно для наших гостей, как и попасть под купол Национального олимпийского комитета. Интересно, что 5 спортсменов, чьи фотографии есть среди олимпийских чемпионов, были и сегодня в этом зале. Двое из них - действующие.

Какие ощущения были 2 года назад, а какие сейчас - два разных состояния у меня как спортсменки. Сейчас есть уверенность, что спорт жив, есть возможность соревноваться. Это сейчас самое главное для тех спортсменов, которые действующие. Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону-2018

Форум - это возможность обменяться мнениями в разных видах спорта. Ведь кризис в международном олимпийском движении настолько глубокий, что некоторые руководители федераций делают, что им вздумается. Как, к примеру, глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ, который не раз выступал со своими русофобскими высказываниями.

Здесь на самом деле какой-то человеческий фактор, кому-то нравится белорусские спортсмены, кому-то не нравятся, кто-то больше упирается в эту политику, кто-то пытается отстоять то, что спорт вне политики. Мы в легкой атлетике, к сожалению, столкнулись с таким человеком, который просто не любит нас. И все. Ирина Жук,рекордсменка Беларуси в прыжках с шестом

Королеву спорта - легкую атлетику - можно поставить в противовес борцам. На вершине руководства мировой федерации борьбы белорусов и россиян, напротив, только поддерживают. И наши, кстати, завоевали даже больше лицензий, чем на Играх в Токио.

Что касается борьбы, могу отметить, что отношения Международной федерации борьбы к нашей Белорусской федерации борьбы, к российской очень теплые. Они заинтересованы, чтобы все наши спортсмены участвовали на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. Мирза Абдуллабеков, генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы

Одна из тем повестки - развитие спорта за два года санкционного давления. Однако руководители и нашего НОКА, Виктор Лукашенко, и Олимпийского комитета России, Станислав Поздняков, уводят дискуссию на внутренний рынок, ведь все возможности для его развития есть. Еще один реверанс в сторону оргкомитета парижских Игр, где за несколько месяцев до открытия существует ряд проблем социальных, организационных и других.

Нам необходимо сегодня сконцентрировать свое внимание на развитие олимпийского резерва, на тех спортсменах, которые будут выступать на будущих Олимпийских играх единой командой, когда не будет этих искусственных противоречий, искусственных сложностей. Это одна из самых главных задач наших оппонентов - как раз провести раскол в спортивном сообществе. Станислав Поздняков,глава Олимпийского комитета России

Что касается нашего олимпийского участия, то глава белорусского НОК Виктор Лукашенко не видит проблем для выступления белорусов. На сегодня у нас завоевано около 30 лицензий.

На данный момент мы не видим препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде, поэтому мы отдаем это на откуп спортсменам. Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси

С большего государство делает все, чтобы нивелировать эти проблемы. Хочу пожелать людям спорта терпения, как уже здесь сказали, что это временно, просто не опускать руки, работать над собой. Александр Глеб, победитель Лиги чемпионов по футболу

Мы прекрасно знаем, что мы белорусы, мы выступаем за Беларусь, в своей душе мы поем этот гимн, и для нас, если ты завоюешь определенное место, этот флаг будет подниматься. Поэтому на данный момент без дополнительных условий я вижу, что спортсмены могут принимать участие в Олимпиаде. Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси

Программа сегодняшнего дня на форуме атлетов завершалась мастер-классами с участием звезд мировой величины. Одним из наставников, который делился бесценным опытом, был олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Мероприятия с интересом посетили главы Белорусского и Российского олимпийских комитетов.