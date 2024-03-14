Национальный центр законодательства и правовой информации появится в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта подписал указ №96 "О Национальном центре законодательства и правовой информации Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ предусматривает реорганизацию Национального центра законодательства и правовых исследований и Национального центра правовой информации путем слияния и образования на их базе единого центра, подчиненного главе государства. Это позволит объединить кадровый, научный и технологический потенциал ранее действовавших структур, исключить дублирующие функции и повысить эффективность деятельности по соответствующим направлениям правовой работы.

При этом центр наделяется двумя новыми полномочиями, такими как разработка наиболее важных правовых актов с применением пакетного принципа (например, одновременная подготовка проектов закона и связанных с ним актов Президента), а также проведение по поручению главы государства или Администрации Президента дополнительной независимой экспертизы всех видов правовых актов.

Общее руководство деятельностью центра возлагается на Администрацию Президента.