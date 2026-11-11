Научный сотрудник Института стран СНГ Дудчак: Актуальность ОДКБ растет

Роль ОДКБ на постсоветском пространстве растет. Перспективы у организации есть, и ключ к ним - углубление сотрудничества по всем направлениям и готовность приходить друг другу на помощь.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

"Эта организация необходима на постсоветском пространстве. В любом случае, действительно Россия выступает гарантом безопасности для союзников и очень часто подчеркивает на международной арене о том, что безопасность и суверенитет России и ее союзников будут обеспечены. Средства для этого есть. Так что перспективы организации есть, хорошо бы углублять сотрудничество по всем направлениям и приходить друг другу на помощь, когда в этом есть необходимость. Сейчас актуальность этой организации растет".